Trade:
344
Profit Trade:
200 (58.13%)
Loss Trade:
144 (41.86%)
Best Trade:
4.20 USD
Worst Trade:
-6.92 USD
Profitto lordo:
91.49 USD (29 004 pips)
Perdita lorda:
-118.56 USD (35 066 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (7.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.27 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
81.78%
Massimo carico di deposito:
99.92%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
296 (86.05%)
Short Trade:
48 (13.95%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
0.46 USD
Perdita media:
-0.82 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-3.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.34 USD (4)
Crescita mensile:
-1.65%
Previsione annuale:
-20.07%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.42 USD
Massimale:
33.26 USD (62.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.90% (36.61 USD)
Per equità:
15.65% (4.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|335
|GBPJPY
|8
|AUDJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-16
|GBPJPY
|-10
|AUDJPY
|-1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-2.4K
|AUDJPY
|-128
Best Trade: +4.20 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.12 USD
Massima perdita consecutiva: -3.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Trading.comMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 1
Quant Warren G/J testing account
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
79USD al mese
-53%
0
0
USD
USD
29
USD
USD
31
3%
344
58%
82%
0.77
-0.08
USD
USD
66%
1:1