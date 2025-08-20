SegnaliSezioni
Warren Giddings

Quantum Edge Fx

Warren Giddings
0 recensioni
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 79 USD al mese
crescita dal 2025 -53%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
344
Profit Trade:
200 (58.13%)
Loss Trade:
144 (41.86%)
Best Trade:
4.20 USD
Worst Trade:
-6.92 USD
Profitto lordo:
91.49 USD (29 004 pips)
Perdita lorda:
-118.56 USD (35 066 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (7.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.27 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
81.78%
Massimo carico di deposito:
99.92%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
296 (86.05%)
Short Trade:
48 (13.95%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
0.46 USD
Perdita media:
-0.82 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-3.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.34 USD (4)
Crescita mensile:
-1.65%
Previsione annuale:
-20.07%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.42 USD
Massimale:
33.26 USD (62.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.90% (36.61 USD)
Per equità:
15.65% (4.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 335
GBPJPY 8
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -16
GBPJPY -10
AUDJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -3.6K
GBPJPY -2.4K
AUDJPY -128
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.20 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.12 USD
Massima perdita consecutiva: -3.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Trading.comMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 1
Quant Warren G/J testing account 
Non ci sono recensioni
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 04:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 21:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 21:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 21:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 15:18
A large drawdown may occur on the account again
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

