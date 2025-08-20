- Прирост
Всего трейдов:
419
Прибыльных трейдов:
228 (54.41%)
Убыточных трейдов:
191 (45.58%)
Лучший трейд:
4.20 USD
Худший трейд:
-6.92 USD
Общая прибыль:
104.86 USD (34 995 pips)
Общий убыток:
-140.28 USD (45 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (7.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.27 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
39.86%
Макс. загрузка депозита:
99.92%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
325 (77.57%)
Коротких трейдов:
94 (22.43%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
0.46 USD
Средний убыток:
-0.73 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-8.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.34 USD (4)
Прирост в месяц:
27.74%
Годовой прогноз:
336.58%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.95 USD
Максимальная:
39.79 USD (75.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.38% (43.34 USD)
По эквити:
15.65% (4.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|380
|GBPJPY
|24
|EURUSD
|14
|AUDJPY
|1
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-23
|GBPJPY
|-15
|EURUSD
|3
|AUDJPY
|-1
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-5.9K
|GBPJPY
|-5.1K
|EURUSD
|633
|AUDJPY
|-128
|
Лучший трейд: +4.20 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +7.12 USD
Макс. убыток в серии: -8.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Trading.comMarkets-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 2
Quant Warren G/J testing account
Нет отзывов
