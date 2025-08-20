СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Quantum Edge Fx
Warren Giddings

Quantum Edge Fx

Warren Giddings
0 отзывов
44 недели
0 / 0 USD
Копировать за 79 USD в месяц
прирост с 2025 -67%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
419
Прибыльных трейдов:
228 (54.41%)
Убыточных трейдов:
191 (45.58%)
Лучший трейд:
4.20 USD
Худший трейд:
-6.92 USD
Общая прибыль:
104.86 USD (34 995 pips)
Общий убыток:
-140.28 USD (45 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (7.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.27 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
39.86%
Макс. загрузка депозита:
99.92%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
325 (77.57%)
Коротких трейдов:
94 (22.43%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
0.46 USD
Средний убыток:
-0.73 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-8.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.34 USD (4)
Прирост в месяц:
27.74%
Годовой прогноз:
336.58%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.95 USD
Максимальная:
39.79 USD (75.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.38% (43.34 USD)
По эквити:
15.65% (4.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 380
GBPJPY 24
EURUSD 14
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -23
GBPJPY -15
EURUSD 3
AUDJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -5.9K
GBPJPY -5.1K
EURUSD 633
AUDJPY -128
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.20 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +7.12 USD
Макс. убыток в серии: -8.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Trading.comMarkets-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 2
Quant Warren G/J testing account 
Нет отзывов
2025.12.17 18:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 08:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 02:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 23:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 22:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.11 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 04:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 21:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
