Warren Giddings

Quantum Edge Fx

Warren Giddings
0 Bewertungen
44 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -72%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
430
Gewinntrades:
229 (53.25%)
Verlusttrades:
201 (46.74%)
Bester Trade:
4.20 USD
Schlechtester Trade:
-6.92 USD
Bruttoprofit:
105.33 USD (35 072 pips)
Bruttoverlust:
-143.85 USD (47 230 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (7.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7.27 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
39.86%
Max deposit load:
99.92%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.97
Long-Positionen:
334 (77.67%)
Short-Positionen:
96 (22.33%)
Profit-Faktor:
0.73
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-8.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13.34 USD (4)
Wachstum pro Monat :
7.96%
Jahresprognose:
96.55%
Algo-Trading:
2%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
36.95 USD
Maximaler:
39.79 USD (75.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
76.38% (43.34 USD)
Kapital:
15.65% (4.71 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 380
GBPJPY 27
EURUSD 22
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -23
GBPJPY -16
EURUSD 1
AUDJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY -5.9K
GBPJPY -6.3K
EURUSD 99
AUDJPY -128
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.20 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Trading.comMarkets-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 2
Quant Warren G/J testing account 
Keine Bewertungen
2025.12.17 18:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 08:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 02:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 23:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 22:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.11 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 04:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 21:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

