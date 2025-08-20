- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
430
Gewinntrades:
229 (53.25%)
Verlusttrades:
201 (46.74%)
Bester Trade:
4.20 USD
Schlechtester Trade:
-6.92 USD
Bruttoprofit:
105.33 USD (35 072 pips)
Bruttoverlust:
-143.85 USD (47 230 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (7.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7.27 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
39.86%
Max deposit load:
99.92%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.97
Long-Positionen:
334 (77.67%)
Short-Positionen:
96 (22.33%)
Profit-Faktor:
0.73
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-8.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13.34 USD (4)
Wachstum pro Monat :
7.96%
Jahresprognose:
96.55%
Algo-Trading:
2%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
36.95 USD
Maximaler:
39.79 USD (75.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
76.38% (43.34 USD)
Kapital:
15.65% (4.71 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|380
|GBPJPY
|27
|EURUSD
|22
|AUDJPY
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-23
|GBPJPY
|-16
|EURUSD
|1
|AUDJPY
|-1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-5.9K
|GBPJPY
|-6.3K
|EURUSD
|99
|AUDJPY
|-128
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.20 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.17 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Trading.comMarkets-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Quant Warren G/J testing account
Keine Bewertungen
