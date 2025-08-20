- Büyüme
İşlemler:
344
Kârla kapanan işlemler:
200 (58.13%)
Zararla kapanan işlemler:
144 (41.86%)
En iyi işlem:
4.20 USD
En kötü işlem:
-6.92 USD
Brüt kâr:
91.49 USD (29 004 pips)
Brüt zarar:
-118.56 USD (35 066 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (7.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.27 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
81.78%
Maks. mevduat yükü:
99.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
296 (86.05%)
Satış işlemleri:
48 (13.95%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
0.46 USD
Ortalama zarar:
-0.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.34 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.65%
Yıllık tahmin:
-20.07%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.42 USD
Maksimum:
33.26 USD (62.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.90% (36.61 USD)
Varlığa göre:
15.65% (4.71 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
|USDJPY
|335
|GBPJPY
|8
|AUDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
|USDJPY
|-16
|GBPJPY
|-10
|AUDJPY
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
|USDJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-2.4K
|AUDJPY
|-128
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Trading.comMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Quant Warren G/J testing account
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 79 USD
-53%
0
0
USD
USD
29
USD
USD
31
3%
344
58%
82%
0.77
-0.08
USD
USD
66%
1:1