SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Quantum Edge Fx
Warren Giddings

Quantum Edge Fx

Warren Giddings
0 inceleme
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 79 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -53%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
344
Kârla kapanan işlemler:
200 (58.13%)
Zararla kapanan işlemler:
144 (41.86%)
En iyi işlem:
4.20 USD
En kötü işlem:
-6.92 USD
Brüt kâr:
91.49 USD (29 004 pips)
Brüt zarar:
-118.56 USD (35 066 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (7.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.27 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
81.78%
Maks. mevduat yükü:
99.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
296 (86.05%)
Satış işlemleri:
48 (13.95%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
0.46 USD
Ortalama zarar:
-0.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.34 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.65%
Yıllık tahmin:
-20.07%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.42 USD
Maksimum:
33.26 USD (62.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.90% (36.61 USD)
Varlığa göre:
15.65% (4.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 335
GBPJPY 8
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -16
GBPJPY -10
AUDJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -3.6K
GBPJPY -2.4K
AUDJPY -128
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.20 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Trading.comMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Quant Warren G/J testing account 
İnceleme yok
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 04:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 21:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 21:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 21:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 15:18
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Quantum Edge Fx
Ayda 79 USD
-53%
0
0
USD
29
USD
31
3%
344
58%
82%
0.77
-0.08
USD
66%
1:1
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.