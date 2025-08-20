- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
421
利益トレード:
228 (54.15%)
損失トレード:
193 (45.84%)
ベストトレード:
4.20 USD
最悪のトレード:
-6.92 USD
総利益:
104.86 USD (34 995 pips)
総損失:
-141.21 USD (46 161 pips)
最大連続の勝ち:
19 (7.12 USD)
最大連続利益:
7.27 USD (13)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
39.86%
最大入金額:
99.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.91
長いトレード:
325 (77.20%)
短いトレード:
96 (22.80%)
プロフィットファクター:
0.74
期待されたペイオフ:
-0.09 USD
平均利益:
0.46 USD
平均損失:
-0.73 USD
最大連続の負け:
6 (-8.17 USD)
最大連続損失:
-13.34 USD (4)
月間成長:
21.80%
年間予想:
264.55%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
36.95 USD
最大の:
39.79 USD (75.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
76.38% (43.34 USD)
エクイティによる:
15.65% (4.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|380
|GBPJPY
|25
|EURUSD
|15
|AUDJPY
|1
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-23
|GBPJPY
|-16
|EURUSD
|3
|AUDJPY
|-1
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-5.9K
|GBPJPY
|-5.8K
|EURUSD
|613
|AUDJPY
|-128
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.20 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +7.12 USD
最大連続損失: -8.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Trading.comMarkets-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 2
Quant Warren G/J testing account
レビューなし
