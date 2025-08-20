- Incremento
Total de Trades:
421
Transacciones Rentables:
228 (54.15%)
Transacciones Irrentables:
193 (45.84%)
Mejor transacción:
4.20 USD
Peor transacción:
-6.92 USD
Beneficio Bruto:
104.86 USD (34 995 pips)
Pérdidas Brutas:
-141.21 USD (46 161 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (7.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.27 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
39.86%
Carga máxima del depósito:
99.92%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.91
Transacciones Largas:
325 (77.20%)
Transacciones Cortas:
96 (22.80%)
Factor de Beneficio:
0.74
Beneficio Esperado:
-0.09 USD
Beneficio medio:
0.46 USD
Pérdidas medias:
-0.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-8.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.34 USD (4)
Crecimiento al mes:
21.80%
Pronóstico anual:
264.55%
Trading algorítmico:
2%
Reducción de balance:
Absoluto:
36.95 USD
Máxima:
39.79 USD (75.30%)
Reducción relativa:
De balance:
76.38% (43.34 USD)
De fondos:
15.65% (4.71 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|380
|GBPJPY
|25
|EURUSD
|15
|AUDJPY
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|-23
|GBPJPY
|-16
|EURUSD
|3
|AUDJPY
|-1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|-5.9K
|GBPJPY
|-5.8K
|EURUSD
|613
|AUDJPY
|-128
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.20 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +7.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.17 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Trading.comMarkets-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Quant Warren G/J testing account
No hay comentarios
