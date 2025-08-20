SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Quantum Edge Fx
Warren Giddings

Quantum Edge Fx

Warren Giddings
0 comentarios
44 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -68%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
421
Transacciones Rentables:
228 (54.15%)
Transacciones Irrentables:
193 (45.84%)
Mejor transacción:
4.20 USD
Peor transacción:
-6.92 USD
Beneficio Bruto:
104.86 USD (34 995 pips)
Pérdidas Brutas:
-141.21 USD (46 161 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (7.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.27 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
39.86%
Carga máxima del depósito:
99.92%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.91
Transacciones Largas:
325 (77.20%)
Transacciones Cortas:
96 (22.80%)
Factor de Beneficio:
0.74
Beneficio Esperado:
-0.09 USD
Beneficio medio:
0.46 USD
Pérdidas medias:
-0.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-8.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.34 USD (4)
Crecimiento al mes:
21.80%
Pronóstico anual:
264.55%
Trading algorítmico:
2%
Reducción de balance:
Absoluto:
36.95 USD
Máxima:
39.79 USD (75.30%)
Reducción relativa:
De balance:
76.38% (43.34 USD)
De fondos:
15.65% (4.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 380
GBPJPY 25
EURUSD 15
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -23
GBPJPY -16
EURUSD 3
AUDJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY -5.9K
GBPJPY -5.8K
EURUSD 613
AUDJPY -128
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.20 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +7.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Trading.comMarkets-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 2
Quant Warren G/J testing account 
No hay comentarios
2025.12.17 18:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 08:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 02:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 23:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 22:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.11 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 04:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 21:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
