Negociações:
421
Negociações com lucro:
228 (54.15%)
Negociações com perda:
193 (45.84%)
Melhor negociação:
4.20 USD
Pior negociação:
-6.92 USD
Lucro bruto:
104.86 USD (34 995 pips)
Perda bruta:
-141.21 USD (46 161 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (7.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.27 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
39.86%
Depósito máximo carregado:
99.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.91
Negociações longas:
325 (77.20%)
Negociações curtas:
96 (22.80%)
Fator de lucro:
0.74
Valor esperado:
-0.09 USD
Lucro médio:
0.46 USD
Perda média:
-0.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-8.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.34 USD (4)
Crescimento mensal:
21.80%
Previsão anual:
264.55%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.95 USD
Máximo:
39.79 USD (75.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.38% (43.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.65% (4.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|380
|GBPJPY
|25
|EURUSD
|15
|AUDJPY
|1
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-23
|GBPJPY
|-16
|EURUSD
|3
|AUDJPY
|-1
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-5.9K
|GBPJPY
|-5.8K
|EURUSD
|613
|AUDJPY
|-128
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.20 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +7.12 USD
Máxima perda consecutiva: -8.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Trading.comMarkets-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Quant Warren G/J testing account
Sem comentários
