Warren Giddings

Quantum Edge Fx

Warren Giddings
0 comentários
44 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -68%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
421
Negociações com lucro:
228 (54.15%)
Negociações com perda:
193 (45.84%)
Melhor negociação:
4.20 USD
Pior negociação:
-6.92 USD
Lucro bruto:
104.86 USD (34 995 pips)
Perda bruta:
-141.21 USD (46 161 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (7.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.27 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
39.86%
Depósito máximo carregado:
99.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.91
Negociações longas:
325 (77.20%)
Negociações curtas:
96 (22.80%)
Fator de lucro:
0.74
Valor esperado:
-0.09 USD
Lucro médio:
0.46 USD
Perda média:
-0.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-8.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.34 USD (4)
Crescimento mensal:
21.80%
Previsão anual:
264.55%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.95 USD
Máximo:
39.79 USD (75.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.38% (43.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.65% (4.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 380
GBPJPY 25
EURUSD 15
AUDJPY 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -23
GBPJPY -16
EURUSD 3
AUDJPY -1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY -5.9K
GBPJPY -5.8K
EURUSD 613
AUDJPY -128
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.20 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +7.12 USD
Máxima perda consecutiva: -8.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Trading.comMarkets-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 2
Quant Warren G/J testing account 
Sem comentários
2025.12.17 18:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 08:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 02:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 23:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 22:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.11 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 04:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 21:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
