信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Mystic
Indra Ali

Mystic

Indra Ali
0条评论
可靠性
25
0 / 0 USD
增长自 2025 437%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
722
盈利交易:
661 (91.55%)
亏损交易:
61 (8.45%)
最好交易:
958.97 USD
最差交易:
-3 950.56 USD
毛利:
25 064.35 USD (5 431 869 pips)
毛利亏损:
-16 571.19 USD (3 078 274 pips)
最大连续赢利:
150 (4 724.86 USD)
最大连续盈利:
6 531.74 USD (108)
夏普比率:
0.13
交易活动:
56.46%
最大入金加载:
42.15%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
53
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.08
长期交易:
313 (43.35%)
短期交易:
409 (56.65%)
利润因子:
1.51
预期回报:
11.76 USD
平均利润:
37.92 USD
平均损失:
-271.66 USD
最大连续失误:
4 (-1 524.70 USD)
最大连续亏损:
-4 014.86 USD (2)
每月增长:
-53.35%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7 885.94 USD (43.84%)
相对跌幅:
结余:
75.89% (7 830.18 USD)
净值:
68.10% (3 440.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 407
BTCUSD 315
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.2K
BTCUSD 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -23K
BTCUSD 2.4M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +958.97 USD
最差交易: -3 951 USD
最大连续赢利: 108
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4 724.86 USD
最大连续亏损: -1 524.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 更多...
2025.12.12 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 02:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 20:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 21:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.03 06:15
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
