交易:
722
盈利交易:
661 (91.55%)
亏损交易:
61 (8.45%)
最好交易:
958.97 USD
最差交易:
-3 950.56 USD
毛利:
25 064.35 USD (5 431 869 pips)
毛利亏损:
-16 571.19 USD (3 078 274 pips)
最大连续赢利:
150 (4 724.86 USD)
最大连续盈利:
6 531.74 USD (108)
夏普比率:
0.13
交易活动:
56.46%
最大入金加载:
42.15%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
53
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.08
长期交易:
313 (43.35%)
短期交易:
409 (56.65%)
利润因子:
1.51
预期回报:
11.76 USD
平均利润:
37.92 USD
平均损失:
-271.66 USD
最大连续失误:
4 (-1 524.70 USD)
最大连续亏损:
-4 014.86 USD (2)
每月增长:
-53.35%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7 885.94 USD (43.84%)
相对跌幅:
结余:
75.89% (7 830.18 USD)
净值:
68.10% (3 440.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|407
|BTCUSD
|315
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.2K
|BTCUSD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-23K
|BTCUSD
|2.4M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +958.97 USD
最差交易: -3 951 USD
最大连续赢利: 108
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4 724.86 USD
最大连续亏损: -1 524.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
