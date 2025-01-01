SinaisSeções
Sinais / Mystic
404

Infelizmente o sinal Mystic está desativado ou indisponível

O provedor desativou este sinal. No entanto, uma grande base de dados de outros sinais ativos e provedores permanecem à sua disposição. Selecione o mais adequado, conecte-se a ele e deixe o seu terminal copiar as operações de negócios automaticamente.

Selecione um novo sinal

Você pode verificar outros sinais MetaTrader 4

MultiWay ICM
Crescimento
538%
Assinantes
12
Semanas
102
Negociações
921
Vitória
74%
Fator de lucro
2.06
Max Rebaixamento
28%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Crescimento
968%
Assinantes
8
Semanas
78
Negociações
3295
Vitória
82%
Fator de lucro
3.77
Max Rebaixamento
41%
Niguru GBP
Crescimento
16 663%
Assinantes
0
Semanas
147
Negociações
1268
Vitória
88%
Fator de lucro
2.23
Max Rebaixamento
39%
Theranto v3 Live 2
Crescimento
3 255%
Assinantes
78
Semanas
66
Negociações
306
Vitória
88%
Fator de lucro
6.12
Max Rebaixamento
35%
Scalp IC Markets ECN
Crescimento
6 180%
Assinantes
2
Semanas
332
Negociações
2069
Vitória
72%
Fator de lucro
1.91
Max Rebaixamento
38%
ATong
Crescimento
5 102%
Assinantes
1
Semanas
245
Negociações
7910
Vitória
76%
Fator de lucro
1.55
Max Rebaixamento
28%
Annic
Crescimento
2 393%
Assinantes
1
Semanas
229
Negociações
1000
Vitória
78%
Fator de lucro
3.44
Max Rebaixamento
30%
MCA100
Crescimento
1 088%
Assinantes
10
Semanas
111
Negociações
324
Vitória
54%
Fator de lucro
1.55
Max Rebaixamento
35%
Gold pro
Crescimento
4 337%
Assinantes
33
Semanas
44
Negociações
924
Vitória
78%
Fator de lucro
1.84
Max Rebaixamento
52%
My Authors Programs
Crescimento
501%
Assinantes
8
Semanas
39
Negociações
785
Vitória
90%
Fator de lucro
2.56
Max Rebaixamento
16%

Não há sinais adequados?
Selecione e assine
um dos 2767 sinais disponíveis
para MetaTrader 4

O assinante aceita todos os riscos de execução quando assina um sinal. Histórico das estatísticas não garantem qualquer rentabilidade no futuro.