SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mystic
Indra Ali

Mystic

Indra Ali
0 avis
Fiabilité
13 semaines
2 / 1.1K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 724%
Tickmill-Live04
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
479
Bénéfice trades:
442 (92.27%)
Perte trades:
37 (7.72%)
Meilleure transaction:
958.97 USD
Pire transaction:
-884.10 USD
Bénéfice brut:
13 120.96 USD (4 673 761 pips)
Perte brute:
-3 566.08 USD (2 952 426 pips)
Gains consécutifs maximales:
150 (4 724.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 724.86 USD (150)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
48.53%
Charge de dépôt maximale:
26.31%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
9.78
Longs trades:
205 (42.80%)
Courts trades:
274 (57.20%)
Facteur de profit:
3.68
Rendement attendu:
19.95 USD
Bénéfice moyen:
29.69 USD
Perte moyenne:
-96.38 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-357.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-884.10 USD (1)
Croissance mensuelle:
123.30%
Algo trading:
65%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
976.96 USD (19.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.60% (976.96 USD)
Par fonds propres:
47.14% (1 475.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 243
BTCUSD 236
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.7K
BTCUSD 3.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
BTCUSD 1.7M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +958.97 USD
Pire transaction: -884 USD
Gains consécutifs maximales: 150
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4 724.86 USD
Perte consécutive maximale: -357.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
4.10 × 70
15 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.10 20:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 21:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.03 06:15
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.09 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 02:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 23:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.08 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 12:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 08:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 07:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mystic
30 USD par mois
724%
2
1.1K
USD
7.6K
USD
13
65%
479
92%
49%
3.67
19.95
USD
47%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.