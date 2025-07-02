- Incremento
Total de Trades:
722
Transacciones Rentables:
661 (91.55%)
Transacciones Irrentables:
61 (8.45%)
Mejor transacción:
958.97 USD
Peor transacción:
-3 950.56 USD
Beneficio Bruto:
25 064.35 USD (5 431 869 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 571.19 USD (3 078 274 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
150 (4 724.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 531.74 USD (108)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
56.46%
Carga máxima del depósito:
42.15%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
1.08
Transacciones Largas:
313 (43.35%)
Transacciones Cortas:
409 (56.65%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
11.76 USD
Beneficio medio:
37.92 USD
Pérdidas medias:
-271.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 524.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 014.86 USD (2)
Crecimiento al mes:
-53.35%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
66%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
7 885.94 USD (43.84%)
Reducción relativa:
De balance:
75.89% (7 830.18 USD)
De fondos:
68.10% (3 440.68 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|407
|BTCUSD
|315
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.2K
|BTCUSD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-23K
|BTCUSD
|2.4M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Mejor transacción: +958.97 USD
Peor transacción: -3 951 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 108
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +4 724.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 524.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
