Señales / MetaTrader 4 / Mystic
Indra Ali

Mystic

Indra Ali
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 437%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
722
Transacciones Rentables:
661 (91.55%)
Transacciones Irrentables:
61 (8.45%)
Mejor transacción:
958.97 USD
Peor transacción:
-3 950.56 USD
Beneficio Bruto:
25 064.35 USD (5 431 869 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 571.19 USD (3 078 274 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
150 (4 724.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 531.74 USD (108)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
56.46%
Carga máxima del depósito:
42.15%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
1.08
Transacciones Largas:
313 (43.35%)
Transacciones Cortas:
409 (56.65%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
11.76 USD
Beneficio medio:
37.92 USD
Pérdidas medias:
-271.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 524.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 014.86 USD (2)
Crecimiento al mes:
-53.35%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
66%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
7 885.94 USD (43.84%)
Reducción relativa:
De balance:
75.89% (7 830.18 USD)
De fondos:
68.10% (3 440.68 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 407
BTCUSD 315
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.2K
BTCUSD 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -23K
BTCUSD 2.4M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
Mejor transacción: +958.97 USD
Peor transacción: -3 951 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 108
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +4 724.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 524.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
otros 19...
No hay comentarios
2025.12.12 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 02:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 20:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 21:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.03 06:15
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
