Всего трейдов:
722
Прибыльных трейдов:
661 (91.55%)
Убыточных трейдов:
61 (8.45%)
Лучший трейд:
958.97 USD
Худший трейд:
-3 950.56 USD
Общая прибыль:
25 064.35 USD (5 431 869 pips)
Общий убыток:
-16 571.19 USD (3 078 274 pips)
Макс. серия выигрышей:
150 (4 724.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 531.74 USD (108)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
56.46%
Макс. загрузка депозита:
42.15%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.08
Длинных трейдов:
313 (43.35%)
Коротких трейдов:
409 (56.65%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
11.76 USD
Средняя прибыль:
37.92 USD
Средний убыток:
-271.66 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 524.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 014.86 USD (2)
Прирост в месяц:
-53.35%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7 885.94 USD (43.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.89% (7 830.18 USD)
По эквити:
68.10% (3 440.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|407
|BTCUSD
|315
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.2K
|BTCUSD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-23K
|BTCUSD
|2.4M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Лучший трейд: +958.97 USD
Худший трейд: -3 951 USD
Макс. серия выигрышей: 108
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4 724.86 USD
Макс. убыток в серии: -1 524.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
