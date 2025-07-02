СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Mystic
Indra Ali

Mystic

Indra Ali
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 437%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
722
Прибыльных трейдов:
661 (91.55%)
Убыточных трейдов:
61 (8.45%)
Лучший трейд:
958.97 USD
Худший трейд:
-3 950.56 USD
Общая прибыль:
25 064.35 USD (5 431 869 pips)
Общий убыток:
-16 571.19 USD (3 078 274 pips)
Макс. серия выигрышей:
150 (4 724.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 531.74 USD (108)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
56.46%
Макс. загрузка депозита:
42.15%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.08
Длинных трейдов:
313 (43.35%)
Коротких трейдов:
409 (56.65%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
11.76 USD
Средняя прибыль:
37.92 USD
Средний убыток:
-271.66 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 524.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 014.86 USD (2)
Прирост в месяц:
-53.35%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7 885.94 USD (43.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.89% (7 830.18 USD)
По эквити:
68.10% (3 440.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 407
BTCUSD 315
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.2K
BTCUSD 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -23K
BTCUSD 2.4M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +958.97 USD
Худший трейд: -3 951 USD
Макс. серия выигрышей: 108
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4 724.86 USD
Макс. убыток в серии: -1 524.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
еще 19...
Нет отзывов
2025.12.12 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 02:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 20:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 21:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.03 06:15
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
