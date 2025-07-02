SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mystic
Indra Ali

Mystic

Indra Ali
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
2 / 1.1K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 771%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
485
Kârla kapanan işlemler:
446 (91.95%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (8.04%)
En iyi işlem:
958.97 USD
En kötü işlem:
-884.10 USD
Brüt kâr:
13 928.59 USD (4 693 302 pips)
Brüt zarar:
-3 941.20 USD (2 954 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
150 (4 724.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 724.86 USD (150)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
48.53%
Maks. mevduat yükü:
26.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
10.22
Alış işlemleri:
208 (42.89%)
Satış işlemleri:
277 (57.11%)
Kâr faktörü:
3.53
Beklenen getiri:
20.59 USD
Ortalama kâr:
31.23 USD
Ortalama zarar:
-101.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-375.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-884.10 USD (1)
Aylık büyüme:
127.61%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
976.96 USD (19.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.60% (976.96 USD)
Varlığa göre:
47.14% (1 475.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 247
BTCUSD 238
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6K
BTCUSD 4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 19K
BTCUSD 1.7M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +958.97 USD
En kötü işlem: -884 USD
Maksimum ardışık kazanç: 150
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 724.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -375.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
4.10 × 70
15 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.10 20:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 21:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.03 06:15
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.09 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 02:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 23:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.08 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 12:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 08:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 07:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
Kopyala

