- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
485
Kârla kapanan işlemler:
446 (91.95%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (8.04%)
En iyi işlem:
958.97 USD
En kötü işlem:
-884.10 USD
Brüt kâr:
13 928.59 USD (4 693 302 pips)
Brüt zarar:
-3 941.20 USD (2 954 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
150 (4 724.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 724.86 USD (150)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
48.53%
Maks. mevduat yükü:
26.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
10.22
Alış işlemleri:
208 (42.89%)
Satış işlemleri:
277 (57.11%)
Kâr faktörü:
3.53
Beklenen getiri:
20.59 USD
Ortalama kâr:
31.23 USD
Ortalama zarar:
-101.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-375.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-884.10 USD (1)
Aylık büyüme:
127.61%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
976.96 USD (19.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.60% (976.96 USD)
Varlığa göre:
47.14% (1 475.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|247
|BTCUSD
|238
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6K
|BTCUSD
|4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|BTCUSD
|1.7M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +958.97 USD
En kötü işlem: -884 USD
Maksimum ardışık kazanç: 150
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 724.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -375.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
