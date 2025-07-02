SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Mystic
Indra Ali

Mystic

Indra Ali
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
2 / 1.1K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 771%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
485
Profit Trade:
446 (91.95%)
Loss Trade:
39 (8.04%)
Best Trade:
958.97 USD
Worst Trade:
-884.10 USD
Profitto lordo:
13 928.59 USD (4 693 302 pips)
Perdita lorda:
-3 941.20 USD (2 954 496 pips)
Vincite massime consecutive:
150 (4 724.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 724.86 USD (150)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
48.53%
Massimo carico di deposito:
26.31%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
10.22
Long Trade:
208 (42.89%)
Short Trade:
277 (57.11%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
20.59 USD
Profitto medio:
31.23 USD
Perdita media:
-101.06 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-375.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-884.10 USD (1)
Crescita mensile:
135.74%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
976.96 USD (19.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.60% (976.96 USD)
Per equità:
47.14% (1 475.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 247
BTCUSD 238
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6K
BTCUSD 4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 19K
BTCUSD 1.7M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +958.97 USD
Worst Trade: -884 USD
Vincite massime consecutive: 150
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 724.86 USD
Massima perdita consecutiva: -375.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
4.10 × 70
15 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.10 20:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 21:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.03 06:15
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.09 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 02:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 23:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.08 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 12:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 08:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 07:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mystic
30USD al mese
771%
2
1.1K
USD
8K
USD
13
65%
485
91%
49%
3.53
20.59
USD
47%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.