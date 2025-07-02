- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
485
Profit Trade:
446 (91.95%)
Loss Trade:
39 (8.04%)
Best Trade:
958.97 USD
Worst Trade:
-884.10 USD
Profitto lordo:
13 928.59 USD (4 693 302 pips)
Perdita lorda:
-3 941.20 USD (2 954 496 pips)
Vincite massime consecutive:
150 (4 724.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 724.86 USD (150)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
48.53%
Massimo carico di deposito:
26.31%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
10.22
Long Trade:
208 (42.89%)
Short Trade:
277 (57.11%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
20.59 USD
Profitto medio:
31.23 USD
Perdita media:
-101.06 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-375.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-884.10 USD (1)
Crescita mensile:
135.74%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
976.96 USD (19.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.60% (976.96 USD)
Per equità:
47.14% (1 475.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|247
|BTCUSD
|238
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6K
|BTCUSD
|4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|BTCUSD
|1.7M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +958.97 USD
Worst Trade: -884 USD
Vincite massime consecutive: 150
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 724.86 USD
Massima perdita consecutiva: -375.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
