XSVN: BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat
今日XSVN汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点46.42和高点46.48进行交易。
关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XSVN股票今天的价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat股票今天的定价为46.42。它在46.42 - 46.48范围内交易，昨天的收盘价为46.37，交易量达到48。XSVN的实时价格图表显示了这些更新。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat股票是否支付股息？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat目前的价值为46.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.25%和USD。实时查看图表以跟踪XSVN走势。
如何购买XSVN股票？
您可以以46.42的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat股票。订单通常设置在46.42或46.72附近，而48和-0.13%显示市场活动。立即关注XSVN的实时图表更新。
如何投资XSVN股票？
投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat需要考虑年度范围46.35 - 48.98和当前价格46.42。许多人在以46.42或46.72下订单之前，会比较0.09%和。实时查看XSVN价格图表，了解每日变化。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat的最高价格是48.98。在46.35 - 48.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat的绩效。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat股票的最低价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat（XSVN）的最低价格为46.35。将其与当前的46.42和46.35 - 48.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XSVN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XSVN股票是什么时候拆分的？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.37和-4.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.37
- 开盘价
- 46.48
- 卖价
- 46.42
- 买价
- 46.72
- 最低价
- 46.42
- 最高价
- 46.48
- 交易量
- 48
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- -4.60%
- 年变化
- -4.25%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%