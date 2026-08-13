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XSVN: BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat

46.42 USD 0.05 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XSVN汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点46.42和高点46.48进行交易。

关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

XSVN股票今天的价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat股票今天的定价为46.42。它在46.42 - 46.48范围内交易，昨天的收盘价为46.37，交易量达到48。XSVN的实时价格图表显示了这些更新。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat股票是否支付股息？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat目前的价值为46.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.25%和USD。实时查看图表以跟踪XSVN走势。

如何购买XSVN股票？

您可以以46.42的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat股票。订单通常设置在46.42或46.72附近，而48和-0.13%显示市场活动。立即关注XSVN的实时图表更新。

如何投资XSVN股票？

投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat需要考虑年度范围46.35 - 48.98和当前价格46.42。许多人在以46.42或46.72下订单之前，会比较0.09%和。实时查看XSVN价格图表，了解每日变化。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat的最高价格是48.98。在46.35 - 48.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat的绩效。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat股票的最低价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat（XSVN）的最低价格为46.35。将其与当前的46.42和46.35 - 48.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XSVN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XSVN股票是什么时候拆分的？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.37和-4.25%中可见。

日范围
46.42 46.48
年范围
46.35 48.98
前一天收盘价
46.37
开盘价
46.48
卖价
46.42
买价
46.72
最低价
46.42
最高价
46.48
交易量
48
日变化
0.11%
月变化
0.09%
6个月变化
-4.60%
年变化
-4.25%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%