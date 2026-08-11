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XSVN: BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat
Курс XSVN за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.45, а максимальная — 46.48.
Следите за динамикой BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XSVN сегодня?
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat (XSVN) сегодня оценивается на уровне 46.45. Инструмент торгуется в пределах 46.45 - 46.48, вчерашнее закрытие составило 46.37, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XSVN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat?
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat в настоящее время оценивается в 46.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.19% и USD. Отслеживайте движения XSVN на графике в реальном времени.
Как купить акции XSVN?
Вы можете купить акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat (XSVN) по текущей цене 46.45. Ордера обычно размещаются около 46.45 или 46.75, тогда как 8 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XSVN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XSVN?
Инвестирование в BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat предполагает учет годового диапазона 46.35 - 48.98 и текущей цены 46.45. Многие сравнивают 0.15% и -4.54% перед размещением ордеров на 46.45 или 46.75. Изучайте ежедневные изменения цены XSVN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat?
Самая высокая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat (XSVN) за последний год составила 48.98. Акции заметно колебались в пределах 46.35 - 48.98, сравнение с 46.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat?
Самая низкая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat (XSVN) за год составила 46.35. Сравнение с текущими 46.45 и 46.35 - 48.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XSVN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XSVN?
В прошлом BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Durat проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.37 и -4.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.37
- Open
- 46.48
- Bid
- 46.45
- Ask
- 46.75
- Low
- 46.45
- High
- 46.48
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- -4.54%
- Годовое изменение
- -4.19%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%