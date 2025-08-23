THD: iShares泰国股市指数ETF
今日THD汇率已更改-1.30%。当日，交易品种以低点72.83和高点73.19进行交易。
关注iShares泰国股市指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
THD股票今天的价格是多少？
iShares泰国股市指数ETF股票今天的定价为72.89。它在72.83 - 73.19范围内交易，昨天的收盘价为73.85，交易量达到15。THD的实时价格图表显示了这些更新。
iShares泰国股市指数ETF股票是否支付股息？
iShares泰国股市指数ETF目前的价值为72.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.52%和USD。实时查看图表以跟踪THD走势。
如何购买THD股票？
您可以以72.89的当前价格购买iShares泰国股市指数ETF股票。订单通常设置在72.89或73.19附近，而15和-0.41%显示市场活动。立即关注THD的实时图表更新。
如何投资THD股票？
投资iShares泰国股市指数ETF需要考虑年度范围64.86 - 75.06和当前价格72.89。许多人在以72.89或73.19下订单之前，会比较0.00%和。实时查看THD价格图表，了解每日变化。
iShares泰国股市指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares泰国股市指数ETF的最高价格是75.06。在64.86 - 75.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares泰国股市指数ETF的绩效。
iShares泰国股市指数ETF股票的最低价格是多少？
iShares泰国股市指数ETF（THD）的最低价格为64.86。将其与当前的72.89和64.86 - 75.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
THD股票是什么时候拆分的？
iShares泰国股市指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.85和0.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 73.85
- 开盘价
- 73.19
- 卖价
- 72.89
- 买价
- 73.19
- 最低价
- 72.83
- 最高价
- 73.19
- 交易量
- 15
- 日变化
- -1.30%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 2.85%
- 年变化
- 0.52%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%