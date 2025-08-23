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THD: iShares泰国股市指数ETF

72.89 USD 0.96 (1.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日THD汇率已更改-1.30%。当日，交易品种以低点72.83和高点73.19进行交易。

关注iShares泰国股市指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
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THD新闻

常见问题解答

THD股票今天的价格是多少？

iShares泰国股市指数ETF股票今天的定价为72.89。它在72.83 - 73.19范围内交易，昨天的收盘价为73.85，交易量达到15。THD的实时价格图表显示了这些更新。

iShares泰国股市指数ETF股票是否支付股息？

iShares泰国股市指数ETF目前的价值为72.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.52%和USD。实时查看图表以跟踪THD走势。

如何购买THD股票？

您可以以72.89的当前价格购买iShares泰国股市指数ETF股票。订单通常设置在72.89或73.19附近，而15和-0.41%显示市场活动。立即关注THD的实时图表更新。

如何投资THD股票？

投资iShares泰国股市指数ETF需要考虑年度范围64.86 - 75.06和当前价格72.89。许多人在以72.89或73.19下订单之前，会比较0.00%和。实时查看THD价格图表，了解每日变化。

iShares泰国股市指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares泰国股市指数ETF的最高价格是75.06。在64.86 - 75.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares泰国股市指数ETF的绩效。

iShares泰国股市指数ETF股票的最低价格是多少？

iShares泰国股市指数ETF（THD）的最低价格为64.86。将其与当前的72.89和64.86 - 75.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

THD股票是什么时候拆分的？

iShares泰国股市指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.85和0.52%中可见。

日范围
72.83 73.19
年范围
64.86 75.06
前一天收盘价
73.85
开盘价
73.19
卖价
72.89
买价
73.19
最低价
72.83
最高价
73.19
交易量
15
日变化
-1.30%
月变化
0.00%
6个月变化
2.85%
年变化
0.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%