THD股票今天的价格是多少？ iShares泰国股市指数ETF股票今天的定价为72.89。它在72.83 - 73.19范围内交易，昨天的收盘价为73.85，交易量达到15。THD的实时价格图表显示了这些更新。

iShares泰国股市指数ETF股票是否支付股息？ iShares泰国股市指数ETF目前的价值为72.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.52%和USD。实时查看图表以跟踪THD走势。

如何购买THD股票？ 您可以以72.89的当前价格购买iShares泰国股市指数ETF股票。订单通常设置在72.89或73.19附近，而15和-0.41%显示市场活动。立即关注THD的实时图表更新。

如何投资THD股票？ 投资iShares泰国股市指数ETF需要考虑年度范围64.86 - 75.06和当前价格72.89。许多人在以72.89或73.19下订单之前，会比较0.00%和。实时查看THD价格图表，了解每日变化。

iShares泰国股市指数ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares泰国股市指数ETF的最高价格是75.06。在64.86 - 75.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares泰国股市指数ETF的绩效。

iShares泰国股市指数ETF股票的最低价格是多少？ iShares泰国股市指数ETF（THD）的最低价格为64.86。将其与当前的72.89和64.86 - 75.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。