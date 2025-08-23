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THD: iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF
Курс THD за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.65, а максимальная — 73.87.
Следите за динамикой iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций THD сегодня?
iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF (THD) сегодня оценивается на уровне 73.85. Инструмент торгуется в пределах 73.65 - 73.87, вчерашнее закрытие составило 73.53, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF?
iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF в настоящее время оценивается в 73.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.85% и USD. Отслеживайте движения THD на графике в реальном времени.
Как купить акции THD?
Вы можете купить акции iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF (THD) по текущей цене 73.85. Ордера обычно размещаются около 73.85 или 74.15, тогда как 23 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции THD?
Инвестирование в iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF предполагает учет годового диапазона 64.86 - 75.06 и текущей цены 73.85. Многие сравнивают 1.32% и 4.20% перед размещением ордеров на 73.85 или 74.15. Изучайте ежедневные изменения цены THD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF?
Самая высокая цена iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF (THD) за последний год составила 75.06. Акции заметно колебались в пределах 64.86 - 75.06, сравнение с 73.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF?
Самая низкая цена iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF (THD) за год составила 64.86. Сравнение с текущими 73.85 и 64.86 - 75.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций THD?
В прошлом iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 73.53 и 1.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 73.53
- Open
- 73.65
- Bid
- 73.85
- Ask
- 74.15
- Low
- 73.65
- High
- 73.87
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- 1.32%
- 6-месячное изменение
- 4.20%
- Годовое изменение
- 1.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%