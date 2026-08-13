STKE: SOL Strategies Inc.
今日STKE汇率已更改3.88%。当日，交易品种以低点1.04和高点1.09进行交易。
关注SOL Strategies Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
STKE股票今天的价格是多少？
SOL Strategies Inc.股票今天的定价为1.07。它在1.04 - 1.09范围内交易，昨天的收盘价为1.03，交易量达到171。STKE的实时价格图表显示了这些更新。
SOL Strategies Inc.股票是否支付股息？
SOL Strategies Inc.目前的价值为1.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-92.07%和USD。实时查看图表以跟踪STKE走势。
如何购买STKE股票？
您可以以1.07的当前价格购买SOL Strategies Inc.股票。订单通常设置在1.07或1.37附近，而171和2.88%显示市场活动。立即关注STKE的实时图表更新。
如何投资STKE股票？
投资SOL Strategies Inc.需要考虑年度范围0.85 - 13.63和当前价格1.07。许多人在以1.07或1.37下订单之前，会比较3.88%和。实时查看STKE价格图表，了解每日变化。
SOL Strategies Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SOL Strategies Inc.的最高价格是13.63。在0.85 - 13.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SOL Strategies Inc.的绩效。
SOL Strategies Inc.股票的最低价格是多少？
SOL Strategies Inc.（STKE）的最低价格为0.85。将其与当前的1.07和0.85 - 13.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STKE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
STKE股票是什么时候拆分的？
SOL Strategies Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.03和-92.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.03
- 开盘价
- 1.04
- 卖价
- 1.07
- 买价
- 1.37
- 最低价
- 1.04
- 最高价
- 1.09
- 交易量
- 171
- 日变化
- 3.88%
- 月变化
- 3.88%
- 6个月变化
- -18.32%
- 年变化
- -92.07%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%