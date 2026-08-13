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STKE: SOL Strategies Inc.

1.07 USD 0.04 (3.88%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日STKE汇率已更改3.88%。当日，交易品种以低点1.04和高点1.09进行交易。

关注SOL Strategies Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

STKE股票今天的价格是多少？

SOL Strategies Inc.股票今天的定价为1.07。它在1.04 - 1.09范围内交易，昨天的收盘价为1.03，交易量达到171。STKE的实时价格图表显示了这些更新。

SOL Strategies Inc.股票是否支付股息？

SOL Strategies Inc.目前的价值为1.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-92.07%和USD。实时查看图表以跟踪STKE走势。

如何购买STKE股票？

您可以以1.07的当前价格购买SOL Strategies Inc.股票。订单通常设置在1.07或1.37附近，而171和2.88%显示市场活动。立即关注STKE的实时图表更新。

如何投资STKE股票？

投资SOL Strategies Inc.需要考虑年度范围0.85 - 13.63和当前价格1.07。许多人在以1.07或1.37下订单之前，会比较3.88%和。实时查看STKE价格图表，了解每日变化。

SOL Strategies Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SOL Strategies Inc.的最高价格是13.63。在0.85 - 13.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SOL Strategies Inc.的绩效。

SOL Strategies Inc.股票的最低价格是多少？

SOL Strategies Inc.（STKE）的最低价格为0.85。将其与当前的1.07和0.85 - 13.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STKE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STKE股票是什么时候拆分的？

SOL Strategies Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.03和-92.07%中可见。

日范围
1.04 1.09
年范围
0.85 13.63
前一天收盘价
1.03
开盘价
1.04
卖价
1.07
买价
1.37
最低价
1.04
最高价
1.09
交易量
171
日变化
3.88%
月变化
3.88%
6个月变化
-18.32%
年变化
-92.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%