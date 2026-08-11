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STKE: SOL Strategies Inc.

1.07 USD 0.04 (3.88%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс STKE за сегодня изменился на 3.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.05, а максимальная — 1.07.

Следите за динамикой SOL Strategies Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций STKE сегодня?

SOL Strategies Inc. (STKE) сегодня оценивается на уровне 1.07. Инструмент торгуется в пределах 1.05 - 1.07, вчерашнее закрытие составило 1.03, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STKE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SOL Strategies Inc.?

SOL Strategies Inc. в настоящее время оценивается в 1.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -92.07% и USD. Отслеживайте движения STKE на графике в реальном времени.

Как купить акции STKE?

Вы можете купить акции SOL Strategies Inc. (STKE) по текущей цене 1.07. Ордера обычно размещаются около 1.07 или 1.37, тогда как 14 и 1.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STKE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции STKE?

Инвестирование в SOL Strategies Inc. предполагает учет годового диапазона 0.85 - 13.63 и текущей цены 1.07. Многие сравнивают 3.88% и -18.32% перед размещением ордеров на 1.07 или 1.37. Изучайте ежедневные изменения цены STKE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SOL Strategies Inc.?

Самая высокая цена SOL Strategies Inc. (STKE) за последний год составила 13.63. Акции заметно колебались в пределах 0.85 - 13.63, сравнение с 1.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SOL Strategies Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SOL Strategies Inc.?

Самая низкая цена SOL Strategies Inc. (STKE) за год составила 0.85. Сравнение с текущими 1.07 и 0.85 - 13.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STKE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций STKE?

В прошлом SOL Strategies Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.03 и -92.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.05 1.07
Годовой диапазон
0.85 13.63
Предыдущее закрытие
1.03
Open
1.05
Bid
1.07
Ask
1.37
Low
1.05
High
1.07
Объем
14
Дневное изменение
3.88%
Месячное изменение
3.88%
6-месячное изменение
-18.32%
Годовое изменение
-92.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%