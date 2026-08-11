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STKE: SOL Strategies Inc.
Курс STKE за сегодня изменился на 3.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.05, а максимальная — 1.07.
Следите за динамикой SOL Strategies Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций STKE сегодня?
SOL Strategies Inc. (STKE) сегодня оценивается на уровне 1.07. Инструмент торгуется в пределах 1.05 - 1.07, вчерашнее закрытие составило 1.03, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STKE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SOL Strategies Inc.?
SOL Strategies Inc. в настоящее время оценивается в 1.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -92.07% и USD. Отслеживайте движения STKE на графике в реальном времени.
Как купить акции STKE?
Вы можете купить акции SOL Strategies Inc. (STKE) по текущей цене 1.07. Ордера обычно размещаются около 1.07 или 1.37, тогда как 14 и 1.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STKE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции STKE?
Инвестирование в SOL Strategies Inc. предполагает учет годового диапазона 0.85 - 13.63 и текущей цены 1.07. Многие сравнивают 3.88% и -18.32% перед размещением ордеров на 1.07 или 1.37. Изучайте ежедневные изменения цены STKE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SOL Strategies Inc.?
Самая высокая цена SOL Strategies Inc. (STKE) за последний год составила 13.63. Акции заметно колебались в пределах 0.85 - 13.63, сравнение с 1.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SOL Strategies Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SOL Strategies Inc.?
Самая низкая цена SOL Strategies Inc. (STKE) за год составила 0.85. Сравнение с текущими 1.07 и 0.85 - 13.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STKE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций STKE?
В прошлом SOL Strategies Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.03 и -92.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.03
- Open
- 1.05
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- Low
- 1.05
- High
- 1.07
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 3.88%
- Месячное изменение
- 3.88%
- 6-месячное изменение
- -18.32%
- Годовое изменение
- -92.07%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%