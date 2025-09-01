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SRS: 房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国

40.38 USD 0.67 (1.69%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SRS汇率已更改1.69%。当日，交易品种以低点39.89和高点40.39进行交易。

关注房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SRS新闻

常见问题解答

SRS股票今天的价格是多少？

房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国股票今天的定价为40.38。它在39.89 - 40.39范围内交易，昨天的收盘价为39.71，交易量达到10。SRS的实时价格图表显示了这些更新。

房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国股票是否支付股息？

房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国目前的价值为40.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.06%和USD。实时查看图表以跟踪SRS走势。

如何购买SRS股票？

您可以以40.38的当前价格购买房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国股票。订单通常设置在40.38或40.68附近，而10和0.35%显示市场活动。立即关注SRS的实时图表更新。

如何投资SRS股票？

投资房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国需要考虑年度范围36.38 - 49.76和当前价格40.38。许多人在以40.38或40.68下订单之前，会比较5.32%和。实时查看SRS价格图表，了解每日变化。

房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国股票的最高价格是多少？

在过去一年中，房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国的最高价格是49.76。在36.38 - 49.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国的绩效。

房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国股票的最低价格是多少？

房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国（SRS）的最低价格为36.38。将其与当前的40.38和36.38 - 49.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SRS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SRS股票是什么时候拆分的？

房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.71和-6.06%中可见。

日范围
39.89 40.39
年范围
36.38 49.76
前一天收盘价
39.71
开盘价
40.24
卖价
40.38
买价
40.68
最低价
39.89
最高价
40.39
交易量
10
日变化
1.69%
月变化
5.32%
6个月变化
-4.74%
年变化
-6.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%