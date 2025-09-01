SRS: 房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国
今日SRS汇率已更改1.69%。当日，交易品种以低点39.89和高点40.39进行交易。
关注房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRS新闻
- Weekly Market Pulse: The Forgotten Asset
- Treasury Yields Climb as Middle East Tensions Escalate: ETFs to Gain
- ETFs to Play as U.S. Inflation Pressures Intensify
- Weekly Market Pulse: The Real Deal
- REITs At New Highs: Early Expansion, Not The End Of The Cycle
- Is Your Portfolio Too Tech-Heavy?
- Renewed Potential For Real Estate Investors In 2026
- 2026 Economic And Market Outlook
- Whale's Tracking - Deepening Rift
- REIT Market Perspectives - December 2025
- REIT Earnings Preview: Here's What We're Watching
- Rally In The Dark
- U.S. Real Estate Sector Report - Fall 2025
- Why U.S. REITs May Shine In A Rate-Cutting Environment
- Echoes Of Earlier Easing
- A Dovish Turn, A Hawkish Shadow
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Cool Enough For Cuts
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Slacking Into A Rate Cut
- The Calm Before The Cut
常见问题解答
SRS股票今天的价格是多少？
房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国股票今天的定价为40.38。它在39.89 - 40.39范围内交易，昨天的收盘价为39.71，交易量达到10。SRS的实时价格图表显示了这些更新。
房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国股票是否支付股息？
房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国目前的价值为40.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.06%和USD。实时查看图表以跟踪SRS走势。
如何购买SRS股票？
您可以以40.38的当前价格购买房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国股票。订单通常设置在40.38或40.68附近，而10和0.35%显示市场活动。立即关注SRS的实时图表更新。
如何投资SRS股票？
投资房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国需要考虑年度范围36.38 - 49.76和当前价格40.38。许多人在以40.38或40.68下订单之前，会比较5.32%和。实时查看SRS价格图表，了解每日变化。
房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国股票的最高价格是多少？
在过去一年中，房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国的最高价格是49.76。在36.38 - 49.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国的绩效。
房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国股票的最低价格是多少？
房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国（SRS）的最低价格为36.38。将其与当前的40.38和36.38 - 49.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SRS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SRS股票是什么时候拆分的？
房地产指数ETF-ProShares两倍做空美国历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.71和-6.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.71
- 开盘价
- 40.24
- 卖价
- 40.38
- 买价
- 40.68
- 最低价
- 39.89
- 最高价
- 40.39
- 交易量
- 10
- 日变化
- 1.69%
- 月变化
- 5.32%
- 6个月变化
- -4.74%
- 年变化
- -6.06%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%