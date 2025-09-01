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SRS: ProShares UltraShort Real Estate

39.89 USD 0.18 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SRS за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.89, а максимальная — 40.24.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Real Estate. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SRS сегодня?

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) сегодня оценивается на уровне 39.89. Инструмент торгуется в пределах 39.89 - 40.24, вчерашнее закрытие составило 39.71, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SRS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Real Estate?

ProShares UltraShort Real Estate в настоящее время оценивается в 39.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.20% и USD. Отслеживайте движения SRS на графике в реальном времени.

Как купить акции SRS?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort Real Estate (SRS) по текущей цене 39.89. Ордера обычно размещаются около 39.89 или 40.19, тогда как 2 и -0.87% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SRS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SRS?

Инвестирование в ProShares UltraShort Real Estate предполагает учет годового диапазона 36.38 - 49.76 и текущей цены 39.89. Многие сравнивают 4.04% и -5.90% перед размещением ордеров на 39.89 или 40.19. Изучайте ежедневные изменения цены SRS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Real Estate?

Самая высокая цена ProShares UltraShort Real Estate (SRS) за последний год составила 49.76. Акции заметно колебались в пределах 36.38 - 49.76, сравнение с 39.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Real Estate на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Real Estate?

Самая низкая цена ProShares UltraShort Real Estate (SRS) за год составила 36.38. Сравнение с текущими 39.89 и 36.38 - 49.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SRS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SRS?

В прошлом ProShares UltraShort Real Estate проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.71 и -7.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.89 40.24
Годовой диапазон
36.38 49.76
Предыдущее закрытие
39.71
Open
40.24
Bid
39.89
Ask
40.19
Low
39.89
High
40.24
Объем
2
Дневное изменение
0.45%
Месячное изменение
4.04%
6-месячное изменение
-5.90%
Годовое изменение
-7.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%