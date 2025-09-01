- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SRS: ProShares UltraShort Real Estate
Курс SRS за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.89, а максимальная — 40.24.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Real Estate. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SRS
- Weekly Market Pulse: The Forgotten Asset
- Treasury Yields Climb as Middle East Tensions Escalate: ETFs to Gain
- ETFs to Play as U.S. Inflation Pressures Intensify
- Weekly Market Pulse: The Real Deal
- REITs At New Highs: Early Expansion, Not The End Of The Cycle
- Is Your Portfolio Too Tech-Heavy?
- Renewed Potential For Real Estate Investors In 2026
- 2026 Economic And Market Outlook
- Whale's Tracking - Deepening Rift
- REIT Market Perspectives - December 2025
- REIT Earnings Preview: Here's What We're Watching
- Rally In The Dark
- U.S. Real Estate Sector Report - Fall 2025
- Why U.S. REITs May Shine In A Rate-Cutting Environment
- Echoes Of Earlier Easing
- A Dovish Turn, A Hawkish Shadow
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Cool Enough For Cuts
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Slacking Into A Rate Cut
- The Calm Before The Cut
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SRS сегодня?
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) сегодня оценивается на уровне 39.89. Инструмент торгуется в пределах 39.89 - 40.24, вчерашнее закрытие составило 39.71, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SRS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Real Estate?
ProShares UltraShort Real Estate в настоящее время оценивается в 39.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.20% и USD. Отслеживайте движения SRS на графике в реальном времени.
Как купить акции SRS?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort Real Estate (SRS) по текущей цене 39.89. Ордера обычно размещаются около 39.89 или 40.19, тогда как 2 и -0.87% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SRS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SRS?
Инвестирование в ProShares UltraShort Real Estate предполагает учет годового диапазона 36.38 - 49.76 и текущей цены 39.89. Многие сравнивают 4.04% и -5.90% перед размещением ордеров на 39.89 или 40.19. Изучайте ежедневные изменения цены SRS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Real Estate?
Самая высокая цена ProShares UltraShort Real Estate (SRS) за последний год составила 49.76. Акции заметно колебались в пределах 36.38 - 49.76, сравнение с 39.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Real Estate на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Real Estate?
Самая низкая цена ProShares UltraShort Real Estate (SRS) за год составила 36.38. Сравнение с текущими 39.89 и 36.38 - 49.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SRS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SRS?
В прошлом ProShares UltraShort Real Estate проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.71 и -7.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.71
- Open
- 40.24
- Bid
- 39.89
- Ask
- 40.19
- Low
- 39.89
- High
- 40.24
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 4.04%
- 6-месячное изменение
- -5.90%
- Годовое изменение
- -7.20%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%