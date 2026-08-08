SPXN股票今天的价格是多少？ ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF股票今天的定价为84.28。它在84.28 - 84.28范围内交易，昨天的收盘价为84.41，交易量达到4。SPXN的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF股票是否支付股息？ ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF目前的价值为84.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.99%和USD。实时查看图表以跟踪SPXN走势。

如何购买SPXN股票？ 您可以以84.28的当前价格购买ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF股票。订单通常设置在84.28或84.58附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注SPXN的实时图表更新。

如何投资SPXN股票？ 投资ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF需要考虑年度范围68.63 - 84.59和当前价格84.28。许多人在以84.28或84.58下订单之前，会比较2.08%和。实时查看SPXN价格图表，了解每日变化。

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF的最高价格是84.59。在68.63 - 84.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF的绩效。

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF股票的最低价格是多少？ ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF（SPXN）的最低价格为68.63。将其与当前的84.28和68.63 - 84.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPXN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。