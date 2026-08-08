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SPXN: ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

84.28 USD 0.13 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPXN汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点84.28和高点84.28进行交易。

关注ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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SPXN新闻

常见问题解答

SPXN股票今天的价格是多少？

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF股票今天的定价为84.28。它在84.28 - 84.28范围内交易，昨天的收盘价为84.41，交易量达到4。SPXN的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF股票是否支付股息？

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF目前的价值为84.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.99%和USD。实时查看图表以跟踪SPXN走势。

如何购买SPXN股票？

您可以以84.28的当前价格购买ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF股票。订单通常设置在84.28或84.58附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注SPXN的实时图表更新。

如何投资SPXN股票？

投资ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF需要考虑年度范围68.63 - 84.59和当前价格84.28。许多人在以84.28或84.58下订单之前，会比较2.08%和。实时查看SPXN价格图表，了解每日变化。

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF的最高价格是84.59。在68.63 - 84.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF的绩效。

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF股票的最低价格是多少？

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF（SPXN）的最低价格为68.63。将其与当前的84.28和68.63 - 84.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPXN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPXN股票是什么时候拆分的？

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.41和21.99%中可见。

日范围
84.28 84.28
年范围
68.63 84.59
前一天收盘价
84.41
开盘价
84.28
卖价
84.28
买价
84.58
最低价
84.28
最高价
84.28
交易量
4
日变化
-0.15%
月变化
2.08%
6个月变化
13.10%
年变化
21.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%