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SPXN: ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

84.28 USD 0.13 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPXN за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.28, а максимальная — 84.28.

Следите за динамикой ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPXN сегодня?

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) сегодня оценивается на уровне 84.28. Инструмент торгуется в пределах 84.28 - 84.28, вчерашнее закрытие составило 84.41, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPXN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF?

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF в настоящее время оценивается в 84.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.99% и USD. Отслеживайте движения SPXN на графике в реальном времени.

Как купить акции SPXN?

Вы можете купить акции ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) по текущей цене 84.28. Ордера обычно размещаются около 84.28 или 84.58, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPXN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPXN?

Инвестирование в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF предполагает учет годового диапазона 68.63 - 84.59 и текущей цены 84.28. Многие сравнивают 2.08% и 13.10% перед размещением ордеров на 84.28 или 84.58. Изучайте ежедневные изменения цены SPXN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF?

Самая высокая цена ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) за последний год составила 84.59. Акции заметно колебались в пределах 68.63 - 84.59, сравнение с 84.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF?

Самая низкая цена ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) за год составила 68.63. Сравнение с текущими 84.28 и 68.63 - 84.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPXN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPXN?

В прошлом ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.41 и 21.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
84.28 84.28
Годовой диапазон
68.63 84.59
Предыдущее закрытие
84.41
Open
84.28
Bid
84.28
Ask
84.58
Low
84.28
High
84.28
Объем
4
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
2.08%
6-месячное изменение
13.10%
Годовое изменение
21.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%