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SPXN: ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
Курс SPXN за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.28, а максимальная — 84.28.
Следите за динамикой ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPXN сегодня?
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) сегодня оценивается на уровне 84.28. Инструмент торгуется в пределах 84.28 - 84.28, вчерашнее закрытие составило 84.41, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPXN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF?
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF в настоящее время оценивается в 84.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.99% и USD. Отслеживайте движения SPXN на графике в реальном времени.
Как купить акции SPXN?
Вы можете купить акции ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) по текущей цене 84.28. Ордера обычно размещаются около 84.28 или 84.58, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPXN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPXN?
Инвестирование в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF предполагает учет годового диапазона 68.63 - 84.59 и текущей цены 84.28. Многие сравнивают 2.08% и 13.10% перед размещением ордеров на 84.28 или 84.58. Изучайте ежедневные изменения цены SPXN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF?
Самая высокая цена ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) за последний год составила 84.59. Акции заметно колебались в пределах 68.63 - 84.59, сравнение с 84.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF?
Самая низкая цена ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) за год составила 68.63. Сравнение с текущими 84.28 и 68.63 - 84.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPXN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPXN?
В прошлом ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.41 и 21.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 84.41
- Open
- 84.28
- Bid
- 84.28
- Ask
- 84.58
- Low
- 84.28
- High
- 84.28
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 2.08%
- 6-месячное изменение
- 13.10%
- Годовое изменение
- 21.99%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%