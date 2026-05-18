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SHYG: iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

42.13 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SHYG汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点42.12和高点42.16进行交易。

关注iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SHYG新闻

常见问题解答

SHYG股票今天的价格是多少？

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF股票今天的定价为42.13。它在42.12 - 42.16范围内交易，昨天的收盘价为42.12，交易量达到833。SHYG的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF目前的价值为42.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.75%和USD。实时查看图表以跟踪SHYG走势。

如何购买SHYG股票？

您可以以42.13的当前价格购买iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在42.13或42.43附近，而833和-0.05%显示市场活动。立即关注SHYG的实时图表更新。

如何投资SHYG股票？

投资iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF需要考虑年度范围41.82 - 43.39和当前价格42.13。许多人在以42.13或42.43下订单之前，会比较0.45%和。实时查看SHYG价格图表，了解每日变化。

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF的最高价格是43.39。在41.82 - 43.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF的绩效。

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF（SHYG）的最低价格为41.82。将其与当前的42.13和41.82 - 43.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHYG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SHYG股票是什么时候拆分的？

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.12和-1.75%中可见。

日范围
42.12 42.16
年范围
41.82 43.39
前一天收盘价
42.12
开盘价
42.15
卖价
42.13
买价
42.43
最低价
42.12
最高价
42.16
交易量
833
日变化
0.02%
月变化
0.45%
6个月变化
-0.64%
年变化
-1.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%