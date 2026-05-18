SHYG: iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
今日SHYG汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点42.12和高点42.16进行交易。
关注iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SHYG股票今天的价格是多少？
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF股票今天的定价为42.13。它在42.12 - 42.16范围内交易，昨天的收盘价为42.12，交易量达到833。SHYG的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF目前的价值为42.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.75%和USD。实时查看图表以跟踪SHYG走势。
如何购买SHYG股票？
您可以以42.13的当前价格购买iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在42.13或42.43附近，而833和-0.05%显示市场活动。立即关注SHYG的实时图表更新。
如何投资SHYG股票？
投资iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF需要考虑年度范围41.82 - 43.39和当前价格42.13。许多人在以42.13或42.43下订单之前，会比较0.45%和。实时查看SHYG价格图表，了解每日变化。
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF的最高价格是43.39。在41.82 - 43.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF的绩效。
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF（SHYG）的最低价格为41.82。将其与当前的42.13和41.82 - 43.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHYG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SHYG股票是什么时候拆分的？
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.12和-1.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.12
- 开盘价
- 42.15
- 卖价
- 42.13
- 买价
- 42.43
- 最低价
- 42.12
- 最高价
- 42.16
- 交易量
- 833
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.45%
- 6个月变化
- -0.64%
- 年变化
- -1.75%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%