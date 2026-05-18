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SHYG: iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
Курс SHYG за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.09, а максимальная — 42.14.
Следите за динамикой iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SHYG сегодня?
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) сегодня оценивается на уровне 42.12. Инструмент торгуется в пределах 42.09 - 42.14, вчерашнее закрытие составило 42.14, а торговый объем достиг 1995. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHYG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF?
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 42.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.77% и USD. Отслеживайте движения SHYG на графике в реальном времени.
Как купить акции SHYG?
Вы можете купить акции iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) по текущей цене 42.12. Ордера обычно размещаются около 42.12 или 42.42, тогда как 1995 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHYG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SHYG?
Инвестирование в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 41.82 - 43.39 и текущей цены 42.12. Многие сравнивают 0.43% и -0.66% перед размещением ордеров на 42.12 или 42.42. Изучайте ежедневные изменения цены SHYG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) за последний год составила 43.39. Акции заметно колебались в пределах 41.82 - 43.39, сравнение с 42.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) за год составила 41.82. Сравнение с текущими 42.12 и 41.82 - 43.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHYG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SHYG?
В прошлом iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.14 и -1.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.14
- Open
- 42.13
- Bid
- 42.12
- Ask
- 42.42
- Low
- 42.09
- High
- 42.14
- Объем
- 1.995 K
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 0.43%
- 6-месячное изменение
- -0.66%
- Годовое изменение
- -1.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%