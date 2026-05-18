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SHYG: iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

42.12 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SHYG за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.09, а максимальная — 42.14.

Следите за динамикой iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SHYG сегодня?

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) сегодня оценивается на уровне 42.12. Инструмент торгуется в пределах 42.09 - 42.14, вчерашнее закрытие составило 42.14, а торговый объем достиг 1995. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHYG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF?

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 42.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.77% и USD. Отслеживайте движения SHYG на графике в реальном времени.

Как купить акции SHYG?

Вы можете купить акции iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) по текущей цене 42.12. Ордера обычно размещаются около 42.12 или 42.42, тогда как 1995 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHYG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SHYG?

Инвестирование в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 41.82 - 43.39 и текущей цены 42.12. Многие сравнивают 0.43% и -0.66% перед размещением ордеров на 42.12 или 42.42. Изучайте ежедневные изменения цены SHYG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) за последний год составила 43.39. Акции заметно колебались в пределах 41.82 - 43.39, сравнение с 42.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) за год составила 41.82. Сравнение с текущими 42.12 и 41.82 - 43.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHYG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SHYG?

В прошлом iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.14 и -1.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.09 42.14
Годовой диапазон
41.82 43.39
Предыдущее закрытие
42.14
Open
42.13
Bid
42.12
Ask
42.42
Low
42.09
High
42.14
Объем
1.995 K
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
0.43%
6-месячное изменение
-0.66%
Годовое изменение
-1.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%