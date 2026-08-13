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OWLS: OBOOK HOLDINGS INC.

5.44 USD 0.02 (0.37%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OWLS汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点5.32和高点5.49进行交易。

关注OBOOK HOLDINGS INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OWLS股票今天的价格是多少？

OBOOK HOLDINGS INC.股票今天的定价为5.44。它在5.32 - 5.49范围内交易，昨天的收盘价为5.46，交易量达到25。OWLS的实时价格图表显示了这些更新。

OBOOK HOLDINGS INC.股票是否支付股息？

OBOOK HOLDINGS INC.目前的价值为5.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-92.00%和USD。实时查看图表以跟踪OWLS走势。

如何购买OWLS股票？

您可以以5.44的当前价格购买OBOOK HOLDINGS INC.股票。订单通常设置在5.44或5.74附近，而25和0.93%显示市场活动。立即关注OWLS的实时图表更新。

如何投资OWLS股票？

投资OBOOK HOLDINGS INC.需要考虑年度范围5.15 - 90.00和当前价格5.44。许多人在以5.44或5.74下订单之前，会比较2.64%和。实时查看OWLS价格图表，了解每日变化。

OBOOK HOLDINGS INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，OBOOK HOLDINGS INC.的最高价格是90.00。在5.15 - 90.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪OBOOK HOLDINGS INC.的绩效。

OBOOK HOLDINGS INC.股票的最低价格是多少？

OBOOK HOLDINGS INC.（OWLS）的最低价格为5.15。将其与当前的5.44和5.15 - 90.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OWLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OWLS股票是什么时候拆分的？

OBOOK HOLDINGS INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.46和-92.00%中可见。

日范围
5.32 5.49
年范围
5.15 90.00
前一天收盘价
5.46
开盘价
5.39
卖价
5.44
买价
5.74
最低价
5.32
最高价
5.49
交易量
25
日变化
-0.37%
月变化
2.64%
6个月变化
-9.48%
年变化
-92.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%