OWLS: OBOOK HOLDINGS INC.
今日OWLS汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点5.32和高点5.49进行交易。
关注OBOOK HOLDINGS INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
OWLS股票今天的价格是多少？
OBOOK HOLDINGS INC.股票今天的定价为5.44。它在5.32 - 5.49范围内交易，昨天的收盘价为5.46，交易量达到25。OWLS的实时价格图表显示了这些更新。
OBOOK HOLDINGS INC.股票是否支付股息？
OBOOK HOLDINGS INC.目前的价值为5.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-92.00%和USD。实时查看图表以跟踪OWLS走势。
如何购买OWLS股票？
您可以以5.44的当前价格购买OBOOK HOLDINGS INC.股票。订单通常设置在5.44或5.74附近，而25和0.93%显示市场活动。立即关注OWLS的实时图表更新。
如何投资OWLS股票？
投资OBOOK HOLDINGS INC.需要考虑年度范围5.15 - 90.00和当前价格5.44。许多人在以5.44或5.74下订单之前，会比较2.64%和。实时查看OWLS价格图表，了解每日变化。
OBOOK HOLDINGS INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，OBOOK HOLDINGS INC.的最高价格是90.00。在5.15 - 90.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪OBOOK HOLDINGS INC.的绩效。
OBOOK HOLDINGS INC.股票的最低价格是多少？
OBOOK HOLDINGS INC.（OWLS）的最低价格为5.15。将其与当前的5.44和5.15 - 90.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OWLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OWLS股票是什么时候拆分的？
OBOOK HOLDINGS INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.46和-92.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.46
- 开盘价
- 5.39
- 卖价
- 5.44
- 买价
- 5.74
- 最低价
- 5.32
- 最高价
- 5.49
- 交易量
- 25
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- 2.64%
- 6个月变化
- -9.48%
- 年变化
- -92.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%