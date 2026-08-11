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OWLS: OBOOK HOLDINGS INC.
Курс OWLS за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.29, а максимальная — 5.46.
Следите за динамикой OBOOK HOLDINGS INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OWLS сегодня?
OBOOK HOLDINGS INC. (OWLS) сегодня оценивается на уровне 5.46. Инструмент торгуется в пределах 5.29 - 5.46, вчерашнее закрытие составило 5.38, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OWLS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям OBOOK HOLDINGS INC.?
OBOOK HOLDINGS INC. в настоящее время оценивается в 5.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -91.97% и USD. Отслеживайте движения OWLS на графике в реальном времени.
Как купить акции OWLS?
Вы можете купить акции OBOOK HOLDINGS INC. (OWLS) по текущей цене 5.46. Ордера обычно размещаются около 5.46 или 5.76, тогда как 33 и 1.87% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OWLS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OWLS?
Инвестирование в OBOOK HOLDINGS INC. предполагает учет годового диапазона 5.15 - 90.00 и текущей цены 5.46. Многие сравнивают 3.02% и -9.15% перед размещением ордеров на 5.46 или 5.76. Изучайте ежедневные изменения цены OWLS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции OBOOK HOLDINGS INC.?
Самая высокая цена OBOOK HOLDINGS INC. (OWLS) за последний год составила 90.00. Акции заметно колебались в пределах 5.15 - 90.00, сравнение с 5.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику OBOOK HOLDINGS INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции OBOOK HOLDINGS INC.?
Самая низкая цена OBOOK HOLDINGS INC. (OWLS) за год составила 5.15. Сравнение с текущими 5.46 и 5.15 - 90.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OWLS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OWLS?
В прошлом OBOOK HOLDINGS INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.38 и -91.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.38
- Open
- 5.36
- Bid
- 5.46
- Ask
- 5.76
- Low
- 5.29
- High
- 5.46
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- 1.49%
- Месячное изменение
- 3.02%
- 6-месячное изменение
- -9.15%
- Годовое изменение
- -91.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%