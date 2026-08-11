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OWLS: OBOOK HOLDINGS INC.

5.46 USD 0.08 (1.49%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OWLS за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.29, а максимальная — 5.46.

Следите за динамикой OBOOK HOLDINGS INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OWLS сегодня?

OBOOK HOLDINGS INC. (OWLS) сегодня оценивается на уровне 5.46. Инструмент торгуется в пределах 5.29 - 5.46, вчерашнее закрытие составило 5.38, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OWLS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям OBOOK HOLDINGS INC.?

OBOOK HOLDINGS INC. в настоящее время оценивается в 5.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -91.97% и USD. Отслеживайте движения OWLS на графике в реальном времени.

Как купить акции OWLS?

Вы можете купить акции OBOOK HOLDINGS INC. (OWLS) по текущей цене 5.46. Ордера обычно размещаются около 5.46 или 5.76, тогда как 33 и 1.87% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OWLS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OWLS?

Инвестирование в OBOOK HOLDINGS INC. предполагает учет годового диапазона 5.15 - 90.00 и текущей цены 5.46. Многие сравнивают 3.02% и -9.15% перед размещением ордеров на 5.46 или 5.76. Изучайте ежедневные изменения цены OWLS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции OBOOK HOLDINGS INC.?

Самая высокая цена OBOOK HOLDINGS INC. (OWLS) за последний год составила 90.00. Акции заметно колебались в пределах 5.15 - 90.00, сравнение с 5.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику OBOOK HOLDINGS INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции OBOOK HOLDINGS INC.?

Самая низкая цена OBOOK HOLDINGS INC. (OWLS) за год составила 5.15. Сравнение с текущими 5.46 и 5.15 - 90.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OWLS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OWLS?

В прошлом OBOOK HOLDINGS INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.38 и -91.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.29 5.46
Годовой диапазон
5.15 90.00
Предыдущее закрытие
5.38
Open
5.36
Bid
5.46
Ask
5.76
Low
5.29
High
5.46
Объем
33
Дневное изменение
1.49%
Месячное изменение
3.02%
6-месячное изменение
-9.15%
Годовое изменение
-91.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%