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HARD: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No

31.75 USD 0.31 (0.99%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HARD汇率已更改0.99%。当日，交易品种以低点31.19和高点31.75进行交易。

关注Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

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常见问题解答

HARD股票今天的价格是多少？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No股票今天的定价为31.75。它在31.19 - 31.75范围内交易，昨天的收盘价为31.44，交易量达到16。HARD的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No股票是否支付股息？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No目前的价值为31.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.49%和USD。实时查看图表以跟踪HARD走势。

如何购买HARD股票？

您可以以31.75的当前价格购买Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No股票。订单通常设置在31.75或32.05附近，而16和1.80%显示市场活动。立即关注HARD的实时图表更新。

如何投资HARD股票？

投资Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No需要考虑年度范围28.85 - 37.26和当前价格31.75。许多人在以31.75或32.05下订单之前，会比较4.75%和。实时查看HARD价格图表，了解每日变化。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No的最高价格是37.26。在28.85 - 37.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No的绩效。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No股票的最低价格是多少？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No（HARD）的最低价格为28.85。将其与当前的31.75和28.85 - 37.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HARD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HARD股票是什么时候拆分的？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.44和-1.49%中可见。

日范围
31.19 31.75
年范围
28.85 37.26
前一天收盘价
31.44
开盘价
31.19
卖价
31.75
买价
32.05
最低价
31.19
最高价
31.75
交易量
16
日变化
0.99%
月变化
4.75%
6个月变化
-4.34%
年变化
-1.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%