Курс HARD за сегодня изменился на 4.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.90, а максимальная — 31.57.

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