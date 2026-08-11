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HARD: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No
Курс HARD за сегодня изменился на 4.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.90, а максимальная — 31.57.
Следите за динамикой Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Торговые приложения для HARD
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HARD сегодня?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No (HARD) сегодня оценивается на уровне 31.44. Инструмент торгуется в пределах 30.90 - 31.57, вчерашнее закрытие составило 29.99, а торговый объем достиг 170. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HARD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No в настоящее время оценивается в 31.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.45% и USD. Отслеживайте движения HARD на графике в реальном времени.
Как купить акции HARD?
Вы можете купить акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No (HARD) по текущей цене 31.44. Ордера обычно размещаются около 31.44 или 31.74, тогда как 170 и 1.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HARD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HARD?
Инвестирование в Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No предполагает учет годового диапазона 28.85 - 37.26 и текущей цены 31.44. Многие сравнивают 3.73% и -5.27% перед размещением ордеров на 31.44 или 31.74. Изучайте ежедневные изменения цены HARD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No?
Самая высокая цена Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No (HARD) за последний год составила 37.26. Акции заметно колебались в пределах 28.85 - 37.26, сравнение с 29.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No?
Самая низкая цена Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No (HARD) за год составила 28.85. Сравнение с текущими 31.44 и 28.85 - 37.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HARD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HARD?
В прошлом Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.99 и -2.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.99
- Open
- 30.90
- Bid
- 31.44
- Ask
- 31.74
- Low
- 30.90
- High
- 31.57
- Объем
- 170
- Дневное изменение
- 4.83%
- Месячное изменение
- 3.73%
- 6-месячное изменение
- -5.27%
- Годовое изменение
- -2.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%