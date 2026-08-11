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HARD: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No

31.44 USD 1.45 (4.83%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HARD за сегодня изменился на 4.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.90, а максимальная — 31.57.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HARD сегодня?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No (HARD) сегодня оценивается на уровне 31.44. Инструмент торгуется в пределах 30.90 - 31.57, вчерашнее закрытие составило 29.99, а торговый объем достиг 170. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HARD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No в настоящее время оценивается в 31.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.45% и USD. Отслеживайте движения HARD на графике в реальном времени.

Как купить акции HARD?

Вы можете купить акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No (HARD) по текущей цене 31.44. Ордера обычно размещаются около 31.44 или 31.74, тогда как 170 и 1.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HARD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HARD?

Инвестирование в Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No предполагает учет годового диапазона 28.85 - 37.26 и текущей цены 31.44. Многие сравнивают 3.73% и -5.27% перед размещением ордеров на 31.44 или 31.74. Изучайте ежедневные изменения цены HARD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No?

Самая высокая цена Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No (HARD) за последний год составила 37.26. Акции заметно колебались в пределах 28.85 - 37.26, сравнение с 29.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No?

Самая низкая цена Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No (HARD) за год составила 28.85. Сравнение с текущими 31.44 и 28.85 - 37.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HARD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HARD?

В прошлом Simplify Exchange Traded Funds Simplify Commodities Strategy No проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.99 и -2.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.90 31.57
Годовой диапазон
28.85 37.26
Предыдущее закрытие
29.99
Open
30.90
Bid
31.44
Ask
31.74
Low
30.90
High
31.57
Объем
170
Дневное изменение
4.83%
Месячное изменение
3.73%
6-месячное изменение
-5.27%
Годовое изменение
-2.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
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Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%