DFGR: Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF
今日DFGR汇率已更改-0.65%。当日，交易品种以低点29.04和高点29.23进行交易。
关注Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFGR新闻
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- Housing In 2026: How Unaffordable Homes Could Create Windfall For Apartment REITs - Camden Prop Trust (NYSE:CPT), Dimensional Global Real Estate ETF (ARCA:DFGR)
- Real Estate Is Vulnerable Going Into 2026 (SPX)
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常见问题解答
DFGR股票今天的价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF股票今天的定价为29.06。它在29.04 - 29.23范围内交易，昨天的收盘价为29.25，交易量达到824。DFGR的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF股票是否支付股息？
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF目前的价值为29.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.61%和USD。实时查看图表以跟踪DFGR走势。
如何购买DFGR股票？
您可以以29.06的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF股票。订单通常设置在29.06或29.36附近，而824和-0.55%显示市场活动。立即关注DFGR的实时图表更新。
如何投资DFGR股票？
投资Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF需要考虑年度范围26.02 - 30.42和当前价格29.06。许多人在以29.06或29.36下订单之前，会比较-2.74%和。实时查看DFGR价格图表，了解每日变化。
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF的最高价格是30.42。在26.02 - 30.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF的绩效。
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF（DFGR）的最低价格为26.02。将其与当前的29.06和26.02 - 30.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFGR股票是什么时候拆分的？
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.25和2.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.25
- 开盘价
- 29.22
- 卖价
- 29.06
- 买价
- 29.36
- 最低价
- 29.04
- 最高价
- 29.23
- 交易量
- 824
- 日变化
- -0.65%
- 月变化
- -2.74%
- 6个月变化
- 1.82%
- 年变化
- 2.61%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%