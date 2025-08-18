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DFGR: Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF

29.06 USD 0.19 (0.65%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DFGR汇率已更改-0.65%。当日，交易品种以低点29.04和高点29.23进行交易。

关注Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DFGR新闻

常见问题解答

DFGR股票今天的价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF股票今天的定价为29.06。它在29.04 - 29.23范围内交易，昨天的收盘价为29.25，交易量达到824。DFGR的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF股票是否支付股息？

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF目前的价值为29.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.61%和USD。实时查看图表以跟踪DFGR走势。

如何购买DFGR股票？

您可以以29.06的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF股票。订单通常设置在29.06或29.36附近，而824和-0.55%显示市场活动。立即关注DFGR的实时图表更新。

如何投资DFGR股票？

投资Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF需要考虑年度范围26.02 - 30.42和当前价格29.06。许多人在以29.06或29.36下订单之前，会比较-2.74%和。实时查看DFGR价格图表，了解每日变化。

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF的最高价格是30.42。在26.02 - 30.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF的绩效。

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF（DFGR）的最低价格为26.02。将其与当前的29.06和26.02 - 30.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFGR股票是什么时候拆分的？

Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.25和2.61%中可见。

日范围
29.04 29.23
年范围
26.02 30.42
前一天收盘价
29.25
开盘价
29.22
卖价
29.06
买价
29.36
最低价
29.04
最高价
29.23
交易量
824
日变化
-0.65%
月变化
-2.74%
6个月变化
1.82%
年变化
2.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%