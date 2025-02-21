- Panoramica
DFGR: Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF
Il tasso di cambio DFGR ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.18 e ad un massimo di 27.24.
Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFGR oggi?
Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF sono prezzate a 27.19. Viene scambiato all'interno di 0.07%, la chiusura di ieri è stata 27.17 e il volume degli scambi ha raggiunto 114. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFGR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF pagano dividendi?
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF è attualmente valutato a 27.19. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFGR.
Come acquistare azioni DFGR?
Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF al prezzo attuale di 27.19. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.19 o 27.49, mentre 114 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFGR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFGR?
Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.06 - 28.78 e il prezzo attuale 27.19. Molti confrontano 0.07% e 3.82% prima di effettuare ordini su 27.19 o 27.49. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFGR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional Global Real Estate ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional Global Real Estate ETF nell'ultimo anno è stato 28.78. All'interno di 23.06 - 28.78, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.17 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional Global Real Estate ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) nel corso dell'anno è stato 23.06. Confrontandolo con gli attuali 27.19 e 23.06 - 28.78 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFGR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFGR?
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.17 e -5.52%.
- Chiusura Precedente
- 27.17
- Apertura
- 27.20
- Bid
- 27.19
- Ask
- 27.49
- Minimo
- 27.18
- Massimo
- 27.24
- Volume
- 114
- Variazione giornaliera
- 0.07%
- Variazione Mensile
- 0.07%
- Variazione Semestrale
- 3.82%
- Variazione Annuale
- -5.52%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8