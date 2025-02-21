- Обзор рынка
DFGR: Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF
Курс DFGR за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.39, а максимальная — 27.59.
Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DFGR
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFGR сегодня?
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) сегодня оценивается на уровне 27.44. Инструмент торгуется в пределах 27.39 - 27.59, вчерашнее закрытие составило 27.32, а торговый объем достиг 540. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFGR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF?
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 27.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.62% и USD. Отслеживайте движения DFGR на графике в реальном времени.
Как купить акции DFGR?
Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) по текущей цене 27.44. Ордера обычно размещаются около 27.44 или 27.74, тогда как 540 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFGR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFGR?
Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 23.06 - 28.46 и текущей цены 27.44. Многие сравнивают 0.22% и 4.49% перед размещением ордеров на 27.44 или 27.74. Изучайте ежедневные изменения цены DFGR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional Global Real Estate ETF?
Самая высокая цена Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) за последний год составила 28.46. Акции заметно колебались в пределах 23.06 - 28.46, сравнение с 27.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional Global Real Estate ETF?
Самая низкая цена Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) за год составила 23.06. Сравнение с текущими 27.44 и 23.06 - 28.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFGR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFGR?
В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.32 и -0.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.32
- Open
- 27.39
- Bid
- 27.44
- Ask
- 27.74
- Low
- 27.39
- High
- 27.59
- Объем
- 540
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- 0.22%
- 6-месячное изменение
- 4.49%
- Годовое изменение
- -0.62%