DFGR: Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF
Le taux de change de DFGR a changé de 0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.18 et à un maximum de 27.24.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DFGR Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFGR aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF est cotée à 27.19 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.07%, a clôturé hier à 27.17 et son volume d'échange a atteint 114. Le graphique en temps réel du cours de DFGR présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF est actuellement valorisé à 27.19. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -5.52% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFGR.
Comment acheter des actions DFGR ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF au cours actuel de 27.19. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.19 ou de 27.49, le 114 et le -0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFGR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFGR ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.06 - 28.78 et le prix actuel 27.19. Beaucoup comparent 0.07% et 3.82% avant de passer des ordres à 27.19 ou 27.49. Consultez le graphique du cours de DFGR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional Global Real Estate ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional Global Real Estate ETF l'année dernière était 28.78. Au cours de 23.06 - 28.78, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.17 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional Global Real Estate ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) sur l'année a été 23.06. Sa comparaison avec 27.19 et 23.06 - 28.78 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFGR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFGR a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional Global Real Estate ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.17 et -5.52% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.17
- Ouverture
- 27.20
- Bid
- 27.19
- Ask
- 27.49
- Plus Bas
- 27.18
- Plus Haut
- 27.24
- Volume
- 114
- Changement quotidien
- 0.07%
- Changement Mensuel
- 0.07%
- Changement à 6 Mois
- 3.82%
- Changement Annuel
- -5.52%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8