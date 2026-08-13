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CCHH: CCH Holdings Ltd

1.30 USD 0.01 (0.76%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CCHH汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点1.25和高点1.37进行交易。

关注CCH Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CCHH股票今天的价格是多少？

CCH Holdings Ltd股票今天的定价为1.30。它在1.25 - 1.37范围内交易，昨天的收盘价为1.31，交易量达到172。CCHH的实时价格图表显示了这些更新。

CCH Holdings Ltd股票是否支付股息？

CCH Holdings Ltd目前的价值为1.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.56%和USD。实时查看图表以跟踪CCHH走势。

如何购买CCHH股票？

您可以以1.30的当前价格购买CCH Holdings Ltd股票。订单通常设置在1.30或1.60附近，而172和-0.76%显示市场活动。立即关注CCHH的实时图表更新。

如何投资CCHH股票？

投资CCH Holdings Ltd需要考虑年度范围0.18 - 15.38和当前价格1.30。许多人在以1.30或1.60下订单之前，会比较1.56%和。实时查看CCHH价格图表，了解每日变化。

CCH Holdings Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CCH Holdings Ltd的最高价格是15.38。在0.18 - 15.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CCH Holdings Ltd的绩效。

CCH Holdings Ltd股票的最低价格是多少？

CCH Holdings Ltd（CCHH）的最低价格为0.18。将其与当前的1.30和0.18 - 15.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCHH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CCHH股票是什么时候拆分的？

CCH Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.31和-75.56%中可见。

日范围
1.25 1.37
年范围
0.18 15.38
前一天收盘价
1.31
开盘价
1.31
卖价
1.30
买价
1.60
最低价
1.25
最高价
1.37
交易量
172
日变化
-0.76%
月变化
1.56%
6个月变化
182.61%
年变化
-75.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%