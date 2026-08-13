CCHH: CCH Holdings Ltd
今日CCHH汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点1.25和高点1.37进行交易。
关注CCH Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CCHH股票今天的价格是多少？
CCH Holdings Ltd股票今天的定价为1.30。它在1.25 - 1.37范围内交易，昨天的收盘价为1.31，交易量达到172。CCHH的实时价格图表显示了这些更新。
CCH Holdings Ltd股票是否支付股息？
CCH Holdings Ltd目前的价值为1.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.56%和USD。实时查看图表以跟踪CCHH走势。
如何购买CCHH股票？
您可以以1.30的当前价格购买CCH Holdings Ltd股票。订单通常设置在1.30或1.60附近，而172和-0.76%显示市场活动。立即关注CCHH的实时图表更新。
如何投资CCHH股票？
投资CCH Holdings Ltd需要考虑年度范围0.18 - 15.38和当前价格1.30。许多人在以1.30或1.60下订单之前，会比较1.56%和。实时查看CCHH价格图表，了解每日变化。
CCH Holdings Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CCH Holdings Ltd的最高价格是15.38。在0.18 - 15.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CCH Holdings Ltd的绩效。
CCH Holdings Ltd股票的最低价格是多少？
CCH Holdings Ltd（CCHH）的最低价格为0.18。将其与当前的1.30和0.18 - 15.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCHH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CCHH股票是什么时候拆分的？
CCH Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.31和-75.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.31
- 开盘价
- 1.31
- 卖价
- 1.30
- 买价
- 1.60
- 最低价
- 1.25
- 最高价
- 1.37
- 交易量
- 172
- 日变化
- -0.76%
- 月变化
- 1.56%
- 6个月变化
- 182.61%
- 年变化
- -75.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%