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CCHH: CCH Holdings Ltd
Курс CCHH за сегодня изменился на 3.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.25, а максимальная — 1.32.
Следите за динамикой CCH Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CCHH сегодня?
CCH Holdings Ltd (CCHH) сегодня оценивается на уровне 1.31. Инструмент торгуется в пределах 1.25 - 1.32, вчерашнее закрытие составило 1.26, а торговый объем достиг 170. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCHH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CCH Holdings Ltd?
CCH Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 1.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -75.38% и USD. Отслеживайте движения CCHH на графике в реальном времени.
Как купить акции CCHH?
Вы можете купить акции CCH Holdings Ltd (CCHH) по текущей цене 1.31. Ордера обычно размещаются около 1.31 или 1.61, тогда как 170 и 3.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCHH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CCHH?
Инвестирование в CCH Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.18 - 15.38 и текущей цены 1.31. Многие сравнивают 2.34% и 184.78% перед размещением ордеров на 1.31 или 1.61. Изучайте ежедневные изменения цены CCHH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CCH Holdings Ltd?
Самая высокая цена CCH Holdings Ltd (CCHH) за последний год составила 15.38. Акции заметно колебались в пределах 0.18 - 15.38, сравнение с 1.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CCH Holdings Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CCH Holdings Ltd?
Самая низкая цена CCH Holdings Ltd (CCHH) за год составила 0.18. Сравнение с текущими 1.31 и 0.18 - 15.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCHH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CCHH?
В прошлом CCH Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.26 и -75.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.26
- Open
- 1.27
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Low
- 1.25
- High
- 1.32
- Объем
- 170
- Дневное изменение
- 3.97%
- Месячное изменение
- 2.34%
- 6-месячное изменение
- 184.78%
- Годовое изменение
- -75.38%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%