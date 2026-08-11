КотировкиРазделы
Валюты / CCHH
Назад в Рынок акций США

CCHH: CCH Holdings Ltd

1.31 USD 0.05 (3.97%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CCHH за сегодня изменился на 3.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.25, а максимальная — 1.32.

Следите за динамикой CCH Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CCHH сегодня?

CCH Holdings Ltd (CCHH) сегодня оценивается на уровне 1.31. Инструмент торгуется в пределах 1.25 - 1.32, вчерашнее закрытие составило 1.26, а торговый объем достиг 170. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCHH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CCH Holdings Ltd?

CCH Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 1.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -75.38% и USD. Отслеживайте движения CCHH на графике в реальном времени.

Как купить акции CCHH?

Вы можете купить акции CCH Holdings Ltd (CCHH) по текущей цене 1.31. Ордера обычно размещаются около 1.31 или 1.61, тогда как 170 и 3.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCHH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CCHH?

Инвестирование в CCH Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.18 - 15.38 и текущей цены 1.31. Многие сравнивают 2.34% и 184.78% перед размещением ордеров на 1.31 или 1.61. Изучайте ежедневные изменения цены CCHH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CCH Holdings Ltd?

Самая высокая цена CCH Holdings Ltd (CCHH) за последний год составила 15.38. Акции заметно колебались в пределах 0.18 - 15.38, сравнение с 1.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CCH Holdings Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CCH Holdings Ltd?

Самая низкая цена CCH Holdings Ltd (CCHH) за год составила 0.18. Сравнение с текущими 1.31 и 0.18 - 15.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCHH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CCHH?

В прошлом CCH Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.26 и -75.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.25 1.32
Годовой диапазон
0.18 15.38
Предыдущее закрытие
1.26
Open
1.27
Bid
1.31
Ask
1.61
Low
1.25
High
1.32
Объем
170
Дневное изменение
3.97%
Месячное изменение
2.34%
6-месячное изменение
184.78%
Годовое изменение
-75.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%