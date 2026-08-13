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AXG: 华赢东方

2.60 USD 0.03 (1.17%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AXG汇率已更改1.17%。当日，交易品种以低点2.54和高点2.60进行交易。

关注华赢东方动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

AXG股票今天的价格是多少？

华赢东方股票今天的定价为2.60。它在2.54 - 2.60范围内交易，昨天的收盘价为2.57，交易量达到219。AXG的实时价格图表显示了这些更新。

华赢东方股票是否支付股息？

华赢东方目前的价值为2.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.75%和USD。实时查看图表以跟踪AXG走势。

如何购买AXG股票？

您可以以2.60的当前价格购买华赢东方股票。订单通常设置在2.60或2.90附近，而219和1.56%显示市场活动。立即关注AXG的实时图表更新。

如何投资AXG股票？

投资华赢东方需要考虑年度范围2.54 - 4.74和当前价格2.60。许多人在以2.60或2.90下订单之前，会比较-14.47%和。实时查看AXG价格图表，了解每日变化。

华赢东方股票的最高价格是多少？

在过去一年中，华赢东方的最高价格是4.74。在2.54 - 4.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪华赢东方的绩效。

华赢东方股票的最低价格是多少？

华赢东方（AXG）的最低价格为2.54。将其与当前的2.60和2.54 - 4.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AXG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AXG股票是什么时候拆分的？

华赢东方历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.57和-18.75%中可见。

日范围
2.54 2.60
年范围
2.54 4.74
前一天收盘价
2.57
开盘价
2.56
卖价
2.60
买价
2.90
最低价
2.54
最高价
2.60
交易量
219
日变化
1.17%
月变化
-14.47%
6个月变化
-28.77%
年变化
-18.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%