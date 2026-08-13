AXG: 华赢东方
今日AXG汇率已更改1.17%。当日，交易品种以低点2.54和高点2.60进行交易。
关注华赢东方动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AXG股票今天的价格是多少？
华赢东方股票今天的定价为2.60。它在2.54 - 2.60范围内交易，昨天的收盘价为2.57，交易量达到219。AXG的实时价格图表显示了这些更新。
华赢东方股票是否支付股息？
华赢东方目前的价值为2.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.75%和USD。实时查看图表以跟踪AXG走势。
如何购买AXG股票？
您可以以2.60的当前价格购买华赢东方股票。订单通常设置在2.60或2.90附近，而219和1.56%显示市场活动。立即关注AXG的实时图表更新。
如何投资AXG股票？
投资华赢东方需要考虑年度范围2.54 - 4.74和当前价格2.60。许多人在以2.60或2.90下订单之前，会比较-14.47%和。实时查看AXG价格图表，了解每日变化。
华赢东方股票的最高价格是多少？
在过去一年中，华赢东方的最高价格是4.74。在2.54 - 4.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪华赢东方的绩效。
华赢东方股票的最低价格是多少？
华赢东方（AXG）的最低价格为2.54。将其与当前的2.60和2.54 - 4.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AXG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AXG股票是什么时候拆分的？
华赢东方历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.57和-18.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.57
- 开盘价
- 2.56
- 卖价
- 2.60
- 买价
- 2.90
- 最低价
- 2.54
- 最高价
- 2.60
- 交易量
- 219
- 日变化
- 1.17%
- 月变化
- -14.47%
- 6个月变化
- -28.77%
- 年变化
- -18.75%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%