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AXG: Solowin Holdings, Ltd.

2.57 USD 0.03 (1.15%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AXG за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.57, а максимальная — 2.64.

Следите за динамикой Solowin Holdings, Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AXG сегодня?

Solowin Holdings, Ltd. (AXG) сегодня оценивается на уровне 2.57. Инструмент торгуется в пределах 2.57 - 2.64, вчерашнее закрытие составило 2.60, а торговый объем достиг 200. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AXG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Solowin Holdings, Ltd.?

Solowin Holdings, Ltd. в настоящее время оценивается в 2.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -19.69% и USD. Отслеживайте движения AXG на графике в реальном времени.

Как купить акции AXG?

Вы можете купить акции Solowin Holdings, Ltd. (AXG) по текущей цене 2.57. Ордера обычно размещаются около 2.57 или 2.87, тогда как 200 и -2.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AXG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AXG?

Инвестирование в Solowin Holdings, Ltd. предполагает учет годового диапазона 2.57 - 4.74 и текущей цены 2.57. Многие сравнивают -15.46% и -29.59% перед размещением ордеров на 2.57 или 2.87. Изучайте ежедневные изменения цены AXG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Solowin Holdings, Ltd.?

Самая высокая цена Solowin Holdings, Ltd. (AXG) за последний год составила 4.74. Акции заметно колебались в пределах 2.57 - 4.74, сравнение с 2.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Solowin Holdings, Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Solowin Holdings, Ltd.?

Самая низкая цена Solowin Holdings, Ltd. (AXG) за год составила 2.57. Сравнение с текущими 2.57 и 2.57 - 4.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AXG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AXG?

В прошлом Solowin Holdings, Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.60 и -19.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.57 2.64
Годовой диапазон
2.57 4.74
Предыдущее закрытие
2.60
Open
2.63
Bid
2.57
Ask
2.87
Low
2.57
High
2.64
Объем
200
Дневное изменение
-1.15%
Месячное изменение
-15.46%
6-месячное изменение
-29.59%
Годовое изменение
-19.69%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%