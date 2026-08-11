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AXG: Solowin Holdings, Ltd.
Курс AXG за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.57, а максимальная — 2.64.
Следите за динамикой Solowin Holdings, Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AXG сегодня?
Solowin Holdings, Ltd. (AXG) сегодня оценивается на уровне 2.57. Инструмент торгуется в пределах 2.57 - 2.64, вчерашнее закрытие составило 2.60, а торговый объем достиг 200. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AXG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Solowin Holdings, Ltd.?
Solowin Holdings, Ltd. в настоящее время оценивается в 2.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -19.69% и USD. Отслеживайте движения AXG на графике в реальном времени.
Как купить акции AXG?
Вы можете купить акции Solowin Holdings, Ltd. (AXG) по текущей цене 2.57. Ордера обычно размещаются около 2.57 или 2.87, тогда как 200 и -2.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AXG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AXG?
Инвестирование в Solowin Holdings, Ltd. предполагает учет годового диапазона 2.57 - 4.74 и текущей цены 2.57. Многие сравнивают -15.46% и -29.59% перед размещением ордеров на 2.57 или 2.87. Изучайте ежедневные изменения цены AXG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Solowin Holdings, Ltd.?
Самая высокая цена Solowin Holdings, Ltd. (AXG) за последний год составила 4.74. Акции заметно колебались в пределах 2.57 - 4.74, сравнение с 2.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Solowin Holdings, Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Solowin Holdings, Ltd.?
Самая низкая цена Solowin Holdings, Ltd. (AXG) за год составила 2.57. Сравнение с текущими 2.57 и 2.57 - 4.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AXG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AXG?
В прошлом Solowin Holdings, Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.60 и -19.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.60
- Open
- 2.63
- Bid
- 2.57
- Ask
- 2.87
- Low
- 2.57
- High
- 2.64
- Объем
- 200
- Дневное изменение
- -1.15%
- Месячное изменение
- -15.46%
- 6-месячное изменение
- -29.59%
- Годовое изменение
- -19.69%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%