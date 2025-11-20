新版MetaTrader 4平台build 1440 (13 1 2)
MetaTrader 4更新将于2025年2月21日星期五进行发布。该版本提供了重要的安全性改进、错误修复和平台稳定性的提升。 更新将通过实时更新系统提供。
在这个主题中，我想开始帮助那些真正想了解和学习新的MQL4的编程，并想轻松切换到MQL5的人--这些语言非常相似。 这个博客将是一个讨论问题的好地方，他们的解决方案的算法和任何其他有关MT编程的问题，以这种或那种方式。 我希望我们论坛的其他有经验的成员能加入我们，这个主题会让大家感兴趣。
如果您有关于MQL4、MT4、MetaTrader 4的问题，请在这个主题中发表。特别是当你的问题与 交易功能 有关时。
本主题将讨论使用 mql4语言 的无记录工作方式，解决某些问题的例子。最好是这个关于维护的分支更接近于常见问题，而不是讨论。我建议所有有经验的程序员分享他们的解决方案和编程技巧，特别是帮助中没有描述的功能的覆盖。
MetaTrader 4更新将于2024年5月24日星期五进行发布。该版本提供了重要的安全性改进、错误修复和平台稳定性的提升。 更新将通过实时更新系统提供。
2019年3月1日之后，将不再对低于MetaTrader 4 build 1118桌面版程序端和低于MetaTrader 4 Android build 1104移动端提供支持。旧版程序端将无法连接交易商的交易服务器。 请及时更新您的程序端到最新版本。
重新下载手机mt4 就无法使用，mttaQuotes ID显示末注册 .用的是小米手机。请各位老师指点
请教各位老师，是什么情况，用的是小米手机
平时想着在手机上远程看一下没那么时间盯盘；偶尔玩一下。
用什么方法可以把tradingview的多空提示转到4和5自动量化交易
如何显示BBI指标？或mt4上的BBI指标编程是什么，请大侠馈赠。多谢！ 我不会编写啊 能给个指标模板吗？ 感谢不尽
MT4搜不到券商服务器 (7)
MT4搜不到券商服务器。你们遇到过吗。
为什么多开MT4会变得很卡，明明占有性能10% (31 1 2 3 4)
MT4开了大概10个就变得很卡，但占用性能不大，只有10%不到。很奇怪。WIN10 教育版 12核，双CPU（24核） 32G内存 两方面都占用很低
when i change the computer the MT4 can't view MQL5
MT4: TRADE NOT ALLOWED LIVE ON THIS ACCOUNT
关于MT4的缓存问题 (7)
MT4是不是存在缓存的BUG？ 现象是：服务器收到了挂单交易信息，并执行了交易，可是本地MT4没有收到消息，一直还是停留在挂单状态，导致策略无法往下执行。 已经排除了网络问题，而且波动越大，越容易出现这个现象。 出现这个问题，只能手动重启mt4，或者把网络断开，再恢复，以此让MT4重新和服务器同步，这样才能让挂单消失。 有没有人知道这个问题？要如何可以 通过EA来处理这个问题？
我尝试通过如下代码实现 “保本止损”，应该在 OrderModify之后就可以确保本订单不会亏损，为何在mt4策略测试时 OrderModify之后仍会有亏损？请教各位老师！谢谢！！ for(int j = OrdersTotal() - 1; j >= 0; j--) { if(OrderSelect(j, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) && OrderSymbol() == Symbol()) { // 获取前P根K线的ATR值 double movingATR = iATR(NULL, 0, Q, P);
大家好， 我在MQL4的脚本里通过encode函数生成了一个加密字符串，uchar的长度是24位，通过print打印出来复制，然后在另外EA的input参数里输入进去，得到的字符串通过StringToCharArray(InpLicenseCode,dst)转换成uchar数组却是49位的，然后decode就会报错，我猜想应该是编解码的问题。 有人是否做过类似的事情，希望能提供代码供我参考，不胜感激！ 下面我将分别放上脚本的代码和EA init的部分代码： void OnStart () { string text= "5436362,AAA,2025.11.20" ;
今天我给大家讲解下，我们最常用的两均线"金叉“”死叉“报警指标该怎么编写： 下面代码为讲解只用，不能直接复制到mql5文件里，会运行出错，后面我会附件附上源代码文件： //+------------------------------------------------------------------+ //| MAcross.mq5 | //| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. | //| / | //+------------------------------------------------------------------+
请哪位高手将OrderCalcProfit转化为mt4可以直接使用的函数，谢谢
很高兴认识大家，你们还记得第一次接触MQL4编程的感觉吗？还记得如何下手思考编程自己的第一个EA交易系统吗？哈哈，我正在经历，我可能比大家都笨，我学习时间比较紧张，所以我在社区求助前辈们，正如标题所言！如果您有MQL4编程入门到精通的教程，请帮帮我，谢谢大家！
中国手机版mt4添加不了账号 (4)
手机版搜索不到交易商，账号添加不了，是不是国内不能用MT4
请教如下问题：ex4 文件拷贝进MT4 数据文件夹-MQL4-Experts 中，然后在MT4-EA交易那刷新，结果没出来新EA，还把 数据文件夹-MQL4-Experts 中的ex4文件给删除了？何解？先感谢！！
请问各位大侠,mt4的云网络关于ea策略回测的入口在哪?只找到了mt5的云网络, 难道是mt5的云网络可以回测mt4的ea吗
我是做短线高频交易的， 请求大神帮忙编写，由人工手动开仓， 等待1分钟（时间为可设置的参数）后，系统强制自动平仓的EA脚本，适用于MT4。感谢各位大神分享！
电脑版MT4自定义指标，到底能不能安装到手机版的MT4上？因为我见过，但是不知道怎么弄？有知道的吗？
我在vps的MT4上安装EA，但总是安装不上，任何EA都一样，何解？
运作是 1 - 我开了一个固定交易账号的EA给A先生，然后我怎么样可以远程修改或是关闭对方的ea ？ 2 - 提前是我的源码需要添加什么 ？ 感恩伟大的市场大佬们意见：
