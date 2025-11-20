论坛部分

  新版MetaTrader 4平台build 1440  (13   1 2)
MetaTrader 4更新将于2025年2月21日星期五进行发布。该版本提供了重要的安全性改进、错误修复和平台稳定性的提升。 更新将通过实时更新系统提供。
Artyom Trishkin
  新人对MQL4和MQL5的任何问题，对算法和代码的帮助和讨论  (19528   1 2 3 4 5 ... 1952 1953)
在这个主题中，我想开始帮助那些真正想了解和学习新的MQL4的编程，并想轻松切换到MQL5的人--这些语言非常相似。 这个博客将是一个讨论问题的好地方，他们的解决方案的算法和任何其他有关MT编程的问题，以这种或那种方式。 我希望我们论坛的其他有经验的成员能加入我们，这个主题会让大家感兴趣。
Vladimir Karputov
  初学者的问题 MQL4 MT4 MetaTrader 4  (2601   1 2 3 4 5 ... 260 261)
如果您有关于MQL4、MT4、MetaTrader 4的问题，请在这个主题中发表。特别是当你的问题与 交易功能 有关时。
Artyom Trishkin
  mql4语言的特点、微妙之处以及技巧  (351   1 2 3 4 5 ... 35 36)
本主题将讨论使用 mql4语言 的无记录工作方式，解决某些问题的例子。最好是这个关于维护的分支更接近于常见问题，而不是讨论。我建议所有有经验的程序员分享他们的解决方案和编程技巧，特别是帮助中没有描述的功能的覆盖。
MetaQuotes
  新版MetaTrader 4平台build 1420  (2)
MetaTrader 4更新将于2024年5月24日星期五进行发布。该版本提供了重要的安全性改进、错误修复和平台稳定性的提升。 更新将通过实时更新系统提供。
MetaQuotes
  2019年3月1日起停止对旧版MetaTrader 4桌面版和Android版的支持  (3)
2019年3月1日之后，将不再对低于MetaTrader 4 build 1118桌面版程序端和低于MetaTrader 4 Android build 1104移动端提供支持。旧版程序端将无法连接交易商的交易服务器。 请及时更新您的程序端到最新版本。
wgq54742047
  无法显示mttaQuotes ID
重新下载手机mt4 就无法使用，mttaQuotes ID显示末注册 .用的是小米手机。请各位老师指点
wgq54742047
  手机重新下载 mt4之后，手机里的MetaQuotes ID就无法使用，显示末注册
请教各位老师，是什么情况，用的是小米手机
夏天
  有一个MT4插件正常能使用；为什么到云服器上就没法用了；请教一下。
平时想着在手机上远程看一下没那么时间盯盘；偶尔玩一下。
liujunjie528
  如何把trading view的策略提示转到mt4、mt5自动交易  (2)
用什么方法可以把tradingview的多空提示转到4和5自动量化交易
rockchu chu
  如何显示BBI指标？或mt4上的BBI指标编程是什么，请大侠馈赠。多谢！  (6)
如何显示BBI指标？或mt4上的BBI指标编程是什么，请大侠馈赠。多谢！ 我不会编写啊 能给个指标模板吗？ 感谢不尽
Tian Hao Shen
  MT4搜不到券商服务器  (7)
MT4搜不到券商服务器。你们遇到过吗。
Jiecong Deng
  为什么多开MT4会变得很卡，明明占有性能10%  (31   1 2 3 4)
MT4开了大概10个就变得很卡，但占用性能不大，只有10%不到。很奇怪。WIN10 教育版 12核，双CPU（24核） 32G内存 两方面都占用很低
Jia Rong Cai
  can't view MQL5 on MT4  (1)
when i change the computer the MT4 can't view MQL5
wenx
  为什么进行实盘交易的时候提示报错，用模拟盘就不会  (5)
MT4: TRADE NOT ALLOWED LIVE ON THIS ACCOUNT
3571417853
  关于MT4的缓存问题  (7)
MT4是不是存在缓存的BUG？ 现象是：服务器收到了挂单交易信息，并执行了交易，可是本地MT4没有收到消息，一直还是停留在挂单状态，导致策略无法往下执行。 已经排除了网络问题，而且波动越大，越容易出现这个现象。 出现这个问题，只能手动重启mt4，或者把网络断开，再恢复，以此让MT4重新和服务器同步，这样才能让挂单消失。 有没有人知道这个问题？要如何可以 通过EA来处理这个问题？
netnut_999
  请教一个关于“保本止损”“移动止损”的问题
我尝试通过如下代码实现 “保本止损”，应该在 OrderModify之后就可以确保本订单不会亏损，为何在mt4策略测试时 OrderModify之后仍会有亏损？请教各位老师！谢谢！！ for(int j = OrdersTotal() - 1; j >= 0; j--) { if(OrderSelect(j, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) && OrderSymbol() == Symbol()) { // 获取前P根K线的ATR值 double movingATR = iATR(NULL, 0, Q, P);
wu199771
  MT4平台一键平仓  (15   1 2)
求MT4一键平仓脚本，主要用于多个单子在同一时间内快速全部平仓使用 谢谢
jianbin huang
  求助关于MQL4 decode编解码问题  (1)
大家好， 我在MQL4的脚本里通过encode函数生成了一个加密字符串，uchar的长度是24位，通过print打印出来复制，然后在另外EA的input参数里输入进去，得到的字符串通过StringToCharArray(InpLicenseCode,dst)转换成uchar数组却是49位的，然后decode就会报错，我猜想应该是编解码的问题。 有人是否做过类似的事情，希望能提供代码供我参考，不胜感激！ 下面我将分别放上脚本的代码和EA init的部分代码： void OnStart () { string text= "5436362,AAA,2025.11.20" ;
瞬间的光辉
  MT5指标编写实例课程--两均线"金叉“”死叉“报警  (2)
今天我给大家讲解下，我们最常用的两均线"金叉“”死叉“报警指标该怎么编写： 下面代码为讲解只用，不能直接复制到mql5文件里，会运行出错，后面我会附件附上源代码文件： //+------------------------------------------------------------------+ //| MAcross.mq5 | //| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. | //| / | //+------------------------------------------------------------------+
Jian Guo Jiang
  OrderCalcProfit转化为mt4函数  (8)
请哪位高手将OrderCalcProfit转化为mt4可以直接使用的函数，谢谢
Licofake
  如果您有MQL4编程入门到精通的教程，请帮帮我，谢谢大家！  (4)
很高兴认识大家，你们还记得第一次接触MQL4编程的感觉吗？还记得如何下手思考编程自己的第一个EA交易系统吗？哈哈，我正在经历，我可能比大家都笨，我学习时间比较紧张，所以我在社区求助前辈们，正如标题所言！如果您有MQL4编程入门到精通的教程，请帮帮我，谢谢大家！
Wenlong Yang
  MQL4市场上传EA后测试报错，不知道什么原因，怎么修改呢  (1)
dzm665198 dong
  中国手机版mt4添加不了账号  (4)
手机版搜索不到交易商，账号添加不了，是不是国内不能用MT4
螺旋 雙
  ex4文件被自动删除，EA用不了
请教如下问题：ex4 文件拷贝进MT4 数据文件夹-MQL4-Experts 中，然后在MT4-EA交易那刷新，结果没出来新EA，还把 数据文件夹-MQL4-Experts 中的ex4文件给删除了？何解？先感谢！！
Shun Jie Ma
  请问各位大侠,mt4的云策略回测的入口在哪?只找到了mt5的云网络  (4)
请问各位大侠,mt4的云网络关于ea策略回测的入口在哪?只找到了mt5的云网络, 难道是mt5的云网络可以回测mt4的ea吗
yejian01
  请求大神帮忙编写，高频交易，限时强制平仓的EA脚本，适用于MT4  (2)
我是做短线高频交易的， 请求大神帮忙编写，由人工手动开仓， 等待1分钟（时间为可设置的参数）后，系统强制自动平仓的EA脚本，适用于MT4。感谢各位大神分享！
Jun Ping Fan
  提问？电脑版MT4自定义指标，手机能用吗？  (3)
电脑版MT4自定义指标，到底能不能安装到手机版的MT4上？因为我见过，但是不知道怎么弄？有知道的吗？
Zhen Min Zhu
  在MT4里从MQl5市场上下载安装EA失败  (2)
我在vps的MT4上安装EA，但总是安装不上，任何EA都一样，何解？
skong
  MT4 EA - 如何远程修改或是关闭失效  (1)
运作是 1 - 我开了一个固定交易账号的EA给A先生，然后我怎么样可以远程修改或是关闭对方的ea ？ 2 - 提前是我的源码需要添加什么 ？ 感恩伟大的市场大佬们意见：