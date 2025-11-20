MetaQuotes 2019年3月1日起停止对旧版MetaTrader 4桌面版和Android版的支持 ( 3 ) 2019年3月1日之后，将不再对低于MetaTrader 4 build 1118桌面版程序端和低于MetaTrader 4 Android build 1104移动端提供支持。旧版程序端将无法连接交易商的交易服务器。 请及时更新您的程序端到最新版本。

wgq54742047 无法显示mttaQuotes ID 重新下载手机mt4 就无法使用，mttaQuotes ID显示末注册 .用的是小米手机。请各位老师指点

rockchu chu 如何显示BBI指标？或mt4上的BBI指标编程是什么，请大侠馈赠。多谢！ ( 6 ) 如何显示BBI指标？或mt4上的BBI指标编程是什么，请大侠馈赠。多谢！ 我不会编写啊 能给个指标模板吗？ 感谢不尽

Jia Rong Cai can't view MQL5 on MT4 ( 1 ) when i change the computer the MT4 can't view MQL5

wenx 为什么进行实盘交易的时候提示报错，用模拟盘就不会 ( 5 ) MT4: TRADE NOT ALLOWED LIVE ON THIS ACCOUNT

3571417853 关于MT4的缓存问题 ( 7 ) MT4是不是存在缓存的BUG？ 现象是：服务器收到了挂单交易信息，并执行了交易，可是本地MT4没有收到消息，一直还是停留在挂单状态，导致策略无法往下执行。 已经排除了网络问题，而且波动越大，越容易出现这个现象。 出现这个问题，只能手动重启mt4，或者把网络断开，再恢复，以此让MT4重新和服务器同步，这样才能让挂单消失。 有没有人知道这个问题？要如何可以 通过EA来处理这个问题？

netnut_999 请教一个关于“保本止损”“移动止损”的问题 我尝试通过如下代码实现 “保本止损”，应该在 OrderModify之后就可以确保本订单不会亏损，为何在mt4策略测试时 OrderModify之后仍会有亏损？请教各位老师！谢谢！！ for(int j = OrdersTotal() - 1; j >= 0; j--) { if(OrderSelect(j, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) && OrderSymbol() == Symbol()) { // 获取前P根K线的ATR值 double movingATR = iATR(NULL, 0, Q, P);

wu199771 MT4平台一键平仓 15 1 2) 求MT4一键平仓脚本，主要用于多个单子在同一时间内快速全部平仓使用 谢谢

jianbin huang 求助关于MQL4 decode编解码问题 ( 1 ) 大家好， 我在MQL4的脚本里通过encode函数生成了一个加密字符串，uchar的长度是24位，通过print打印出来复制，然后在另外EA的input参数里输入进去，得到的字符串通过StringToCharArray(InpLicenseCode,dst)转换成uchar数组却是49位的，然后decode就会报错，我猜想应该是编解码的问题。 有人是否做过类似的事情，希望能提供代码供我参考，不胜感激！ 下面我将分别放上脚本的代码和EA init的部分代码： void OnStart () { string text= "5436362,AAA,2025.11.20" ;

瞬间的光辉 MT5指标编写实例课程--两均线"金叉“”死叉“报警 ( 2 ) 今天我给大家讲解下，我们最常用的两均线"金叉“”死叉“报警指标该怎么编写： 下面代码为讲解只用，不能直接复制到mql5文件里，会运行出错，后面我会附件附上源代码文件： //+------------------------------------------------------------------+ //| MAcross.mq5 | //| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. | //| / | //+------------------------------------------------------------------+