MT4登陆不MQL5社区？
我用windows的MT4登陆MQL5社区，已经出现以下几种情况：
1，登陆的时候告诉我账号密码错误，同样的账号密码用浏览器能正常登陆
2，登陆上去之后没过多久又断开连接，然后就再也登陆不上去了
3，一开始以为是我账号问题，我就用新注册的账号，但也是同样的问题，所以不存在账号问题
4，我用了不同平台，不同操作系统，依然无法解决
我现在也是这种情况下，MT4上前天晚上还能登录，也正常订了一个信号，今天怎么都登不上，能连上不到5秒就又下线了，啥情况呀。盼高手指点为。
我也是同样问题，有时候MT4客户端能连上，大多都连不上
总算明白了！
Windows 客户端 MT4 / MT5 是因为GFW 所致，无法通过全局代理访问 mql5.community 。
浏览器可以登录mql5社区账号是因为mql5.com不在GFW名单内，而 www.metatrader5.com 在GFW名单内，所以墙内可以浏览器正常访问mql5.com，而客户端却无法正常登录mql5.community，即使通过注册邮件修改密码也同样如此。
解决办法：
科学上网工具（N多客户端 V2rayN/Clash/Xray etc.） + 机场 （免费、收费自选）+ Proxifier Portable
设置好 指定程序（本例中即MT4/MT5 Windows 客户端）代理，开启后即可正常在MT5客户端的右上角的 MQL5.community菜单点击登录。
因为客户端只能走SOCK5 代理，而网页则是走HTTP代理，故翻墙工具里PAC模式，添加被墙网址，只有浏览器可以正常访问mql5.community 而MT5客户端却不能走HTTP代理。
本地浏览器
Chrome 107.0.5304.107（正式版本） （64 位）
Firefox 102.4.0(ESR) (64位)
MT5 Client Version: 5.00 Build 3491 6 Nov 2022
MT4 Client Version: 4.00 Build 1353 16 Dec 2021
我的手机客户端是Android MT5 Build 3457 10 Oct. 2022 因为交易商的官网版本太陈旧，没有最新的，所以自己找了两个网址下载：
www. apkcombo.com & www.apps.evozi.com/apk-downloader/
因为我手机没有安装可以科学上网的app，所以登录MT5 app后，虽能正常连上交易服务器，但app菜单中的交易社区 却无法访问，道理如上面一样。
- www.metatrader5.com
