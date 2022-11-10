MT4登陆不MQL5社区？

新评论
 

我用windows的MT4登陆MQL5社区，已经出现以下几种情况：

1，登陆的时候告诉我账号密码错误，同样的账号密码用浏览器能正常登陆

2，登陆上去之后没过多久又断开连接，然后就再也登陆不上去了

3，一开始以为是我账号问题，我就用新注册的账号，但也是同样的问题，所以不存在账号问题

4，我用了不同平台，不同操作系统，依然无法解决

 
伏笔留白:

我用windows的MT4登陆MQL5社区，已经出现以下几种情况：

1，登陆的时候告诉我账号密码错误，同样的账号密码用浏览器能正常登陆

2，登陆上去之后没过多久又断开连接，然后就再也登陆不上去了

3，一开始以为是我账号问题，我就用新注册的账号，但也是同样的问题，所以不存在账号问题

4，我用了不同平台，不同操作系统，依然无法解决

我现在也是这种情况下，MT4上前天晚上还能登录，也正常订了一个信号，今天怎么都登不上，能连上不到5秒就又下线了，啥情况呀。盼高手指点为。

 
不能在导航-帐户下登录到MQL5, 可以在MT4最上面的“帮助（H）”栏里面的MQL5网站 进入网站登录。不能用360浏览器，把360浏览器卸载了。 用IE浏览器或者火狐浏览器谷歌浏览器都行。
 
我也是同样问题，有时候MT4客户端能连上，大多都连不上
 
Yuwei Chen #:
我也是同样问题，有时候MT4客户端能连上，大多都连不上

    总算明白了！

    Windows 客户端 MT4 / MT5  是因为GFW 所致，无法通过全局代理访问 mql5.community 。

    浏览器可以登录mql5社区账号是因为mql5.com不在GFW名单内，而 www.metatrader5.com 在GFW名单内，所以墙内可以浏览器正常访问mql5.com，而客户端却无法正常登录mql5.community，即使通过注册邮件修改密码也同样如此。


    解决办法：

    科学上网工具（N多客户端 V2rayN/Clash/Xray etc.）  + 机场 （免费、收费自选）+ Proxifier Portable   

    设置好  指定程序（本例中即MT4/MT5 Windows 客户端）代理，开启后即可正常在MT5客户端的右上角的 MQL5.community菜单点击登录。

    因为客户端只能走SOCK5 代理，而网页则是走HTTP代理，故翻墙工具里PAC模式，添加被墙网址，只有浏览器可以正常访问mql5.community 而MT5客户端却不能走HTTP代理。  


     Proxifier Portable

   

      本地浏览器 

      Chrome   107.0.5304.107（正式版本） （64 位）

      Firefox    102.4.0(ESR) (64位)

      MT5 Client Version:  5.00 Build 3491  6 Nov 2022

      MT4 Client Version: 4.00 Build 1353  16 Dec 2021

   

      我的手机客户端是Android MT5 Build 3457   10 Oct. 2022     因为交易商的官网版本太陈旧，没有最新的，所以自己找了两个网址下载：

      www. apkcombo.com   & www.apps.evozi.com/apk-downloader/

     因为我手机没有安装可以科学上网的app，所以登录MT5 app后，虽能正常连上交易服务器，但app菜单中的交易社区 却无法访问，道理如上面一样。

      

    


   

     

    

  

   

MetaTrader 5 交易平台专业从事外汇，股票，期货交易
MetaTrader 5 交易平台专业从事外汇，股票，期货交易
  • www.metatrader5.com
MetaTrader 5是一款使交易者能够在外汇市场和交易所市场执行技术分析和交易操作的免费应用程序。
新评论