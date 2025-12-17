如何把trading view的策略提示转到mt4、mt5自动交易 新评论 liujunjie528 2025.12.14 02:53 用什么方法可以把tradingview的多空提示转到4和5自动量化交易 附加的文件： IMG_0770.png 385 kb Li Chun Quan 2025.12.14 12:13 #1 liujunjie528: 用什么方法可以把tradingview的多空提示转到4和5自动量化交易 如果有需要，我可以帮忙转换 xiangyanghua 2025.12.17 00:49 #2 liujunjie528: 用什么方法可以把tradingview的多空提示转到4和5自动量化交易 这是买的TV的交易策略吗 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录