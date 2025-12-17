如何把trading view的策略提示转到mt4、mt5自动交易

用什么方法可以把tradingview的多空提示转到4和5自动量化交易
如果有需要，我可以帮忙转换
 
这是买的TV的交易策略吗
