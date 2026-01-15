程序库: 多功能测试仪 - 页 55

fxsaber #:
GetPixel 返回的似乎是不同的 G 颜色。
所以不是这个原因。我认为 0xD0 作为 alpha 组件会在背景色中添加（混合）绿色。
 
Vladislav Boyko #:
fxsaber #:
GetPixel 似乎返回不同的 G 颜色。

上述脚本在您的电脑上无法运行吗？我在两台电脑上都检查过了，一切正常。


 

如果指定了检查员的路径，难道不应该指定检查员的名称吗？现在显示的是 TesterSymbolName。


 
hini #:

上述脚本在您的电脑上无法运行吗？我在两台电脑上都检查过了，一切正常。

这些颜色是什么？

  // 检查：浅绿色主题 (156, 204, 101)悬停：140, 188, 85
  bool isLightGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'156, 204, 101') || 
                      IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'140, 188, 85');
  
  // 检查：深色主题绿色 (96, 96, 0)hover:80, 80, 0
  bool isDarkGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'96, 96, 0') || 
                     IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'80, 80, 0');
  
  // 检查：浅色主题红色 (239, 154, 154)hover:223, 138, 138
  bool isLightRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'239, 154, 154') || 
                    IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'223, 138, 138');
  
  // 检查：深色主题红色 (112, 14, 19)悬停：128, 30, 35
  bool isDarkRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'112, 14, 19') || 
                   IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'128, 30, 35');
 
hini #:

如果指定了检查员的路径，难道不应该指定检查员的名称吗？现在显示的是 TesterSymbolName。

TesterSymbolName 是在 Tester 中选择的符号。
 
fxsaber #:
这些颜色是什么？

当鼠标光标悬停在按钮上时，其背景颜色会略微变暗。

您可以忽略这种颜色，因为当 MultiTester 运行时，鼠标光标不太可能正好停留在按钮上。

 
fxsaber #:
TesterSymbolName - 在 Tester 中选择的符号。
啊，我搞错了。我看了一下代码，在困惑中误以为是 TesterExpertName。
 
hini #:

当鼠标光标悬停在按钮上时，其背景颜色会略微变暗。

您可以忽略这种颜色，因为在执行 MultiTester 时，鼠标光标不太可能停留在按钮上。

谢谢，已更新。
 
fxsaber #:
谢谢，已更新。
👍
