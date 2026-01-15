程序库: 多功能测试仪 - 页 55 1...4849505152535455 新评论 Stanislav Korotky 2026.01.14 18:47 #541 fxsaber #: GetPixel 返回的似乎是不同的 G 颜色。 所以不是这个原因。我认为 0xD0 作为 alpha 组件会在背景色中添加（混合）绿色。 Alain Verleyen 2026.01.14 21:59 #542 Vladislav Boyko #: 测试评论1 😁 测试烦恼 hini 2026.01.15 01:28 #543 fxsaber #: GetPixel 似乎返回不同的 G 颜色。 上述脚本在您的电脑上无法运行吗？我在两台电脑上都检查过了，一切正常。 hini 2026.01.15 03:07 #544 如果指定了检查员的路径，难道不应该指定检查员的名称吗？现在显示的是 TesterSymbolName。 fxsaber 2026.01.15 07:40 #545 hini #:上述脚本在您的电脑上无法运行吗？我在两台电脑上都检查过了，一切正常。 这些颜色是什么？ 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛。 库：MultiTester hini, 2026.01.14 13:10 // 检查：浅绿色主题 (156, 204, 101)悬停：140, 188, 85 bool isLightGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'156, 204, 101') || IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'140, 188, 85'); // 检查：深色主题绿色 (96, 96, 0)hover:80, 80, 0 bool isDarkGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'96, 96, 0') || IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'80, 80, 0'); // 检查：浅色主题红色 (239, 154, 154)hover:223, 138, 138 bool isLightRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'239, 154, 154') || IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'223, 138, 138'); // 检查：深色主题红色 (112, 14, 19)悬停：128, 30, 35 bool isDarkRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'112, 14, 19') || IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'128, 30, 35'); fxsaber 2026.01.15 07:41 #546 hini #:如果指定了检查员的路径，难道不应该指定检查员的名称吗？现在显示的是 TesterSymbolName。TesterSymbolName 是在 Tester 中选择的符号。 hini 2026.01.15 07:49 #547 fxsaber #: 这些颜色是什么？ 当鼠标光标悬停在按钮上时，其背景颜色会略微变暗。 您可以忽略这种颜色，因为当 MultiTester 运行时，鼠标光标不太可能正好停留在按钮上。 hini 2026.01.15 07:57 #548 fxsaber #: TesterSymbolName - 在 Tester 中选择的符号。 啊，我搞错了。我看了一下代码，在困惑中误以为是 TesterExpertName。 fxsaber 2026.01.15 08:25 #549 hini #:当鼠标光标悬停在按钮上时，其背景颜色会略微变暗。 您可以忽略这种颜色，因为在执行 MultiTester 时，鼠标光标不太可能停留在按钮上。 谢谢，已更新。 hini 2026.01.15 08:58 #550 fxsaber #: 谢谢，已更新。 👍 1...4849505152535455 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
