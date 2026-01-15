程序库: 多功能测试仪 - 页 54 1...474849505152535455 新评论 fxsaber 2026.01.13 14:36 #531 hini #:代码只检查俄语和英语 如果有人提供了其他语言的 "开始 "按钮名称，我将把它添加到源代码中。 hini 2026.01.13 14:48 #532 fxsaber #: 如果有人提供了其他语言的 "开始 "按钮名称，我将在源文件中注明。 中文 "开始 "和 "停止 "按钮的文本如下："开始 "和 "停止"。 fxsaber 2026.01.13 15:56 #533 hini #: 中文 "开始 "和 "停止 "按钮的文字如下："开始 "和 "停止"。 已更新。 Stanislav Korotky 2026.01.13 21:07 #534 fxsaber #: 已更新。 也许从按钮中读取一个字符串，然后比较它是保持不变还是发生了变化会更容易些？语言有很多，但按钮只有两种状态。 fxsaber 2026.01.13 22:03 #535 Stanislav Korotky #: 从按钮中读取一个字符串，然后比较它是保持不变还是发生了变化，不是更简单吗？ 毕竟，功能不应该依赖于之前的状态。使用颜色会更简单：绿色--开始，否则--停止。但我在 WinAPI 中使用的都是 poke 方法，所以我不知道如何读取按钮的颜色（绿色部分）。如果有可行的变体，我当然会替换它。 hini 2026.01.14 13:10 #536 fxsaber #:不过，该功能不应依赖于之前的状态。使用颜色会更简单：绿色--开始，否则--停止。但我在 WinAPI 中使用的都是 poke 方法，所以我不知道如何读取按钮的颜色（绿色部分）。如果有可行的变体，我当然会替换它。 我已经对这段代码进行了测试，并确认它可以正常工作。 (我建议您保留这两种方法，也许将来 MT5 开发人员会更改颜色）。 //+------------------------------------------------------------------+ //|CheckButtonColour.mq5 //+------------------------------------------------------------------+ #include <WinAPI/winapi.mqh> #define private public #include <fxsaber/MultiTester/MTTester.mqh> #undef private #ifdef __MQL5__ #define ULONG_PTR ulong #else #define ULONG_PTR uint #endif #define WORD int #define DWORD_PTR ULONG_PTR #define BYTE uchar #define LOBYTE(w) ((BYTE)(((DWORD_PTR)(w)) & 0xff)) #define GetRValue(rgb) (LOBYTE(rgb)) #define GetGValue(rgb) (LOBYTE(((WORD)(rgb)) >> 8)) #define GetBValue(rgb) (LOBYTE((rgb)>>16)) //+------------------------------------------------------------------+ //| 获取 "开始 "按钮的句柄| //+------------------------------------------------------------------+ long GetStartBtnHandle(void) { static const int ControlID[] = {0xE81E, 0x804E, 0x2712, 0x4196}; static const long Handle = MTTESTER::GetHandle(ControlID); if(Handle <= 0) return 0; return Handle; } //+------------------------------------------------------------------+ //| 通用颜色检测功能：检查按钮是否具有特定颜色。 //| 位置与预设的 RGB 颜色相匹配 //+------------------------------------------------------------------+ bool IsButtonBackgroundColor(HWND hButton, color targetClr) { if(!hButton || !user32::IsWindow(hButton)) return false; // 1.获取按钮在屏幕上的位置 RECT rect; user32::GetWindowRect(hButton, rect); // 2.采样点：左边缘起 20 像素，垂直中心（避开文字） int targetX = rect.left + 20; int targetY = rect.top + (rect.bottom - rect.top) / 2; // 3. 屏幕取样 HANDLE hdcScreen = user32::GetDC(NULL); uint clr = gdi32::GetPixel(hdcScreen, targetX, targetY); user32::ReleaseDC(NULL, hdcScreen); if(clr == 0xFFFFFFFF) return false; return targetClr == clr; } //+------------------------------------------------------------------+ //| 脚本入口 OnStart| //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { HWND hBtn = (HWND)GetStartBtnHandle(); if(hBtn == 0) return; // --- 根据用户需求灵活调用 --- // 检查：浅绿色主题 (156, 204, 101) 悬停：140, 188, 85 bool isLightGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'156, 204, 101') || IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'140, 188, 85'); // 检查：深色主题绿色 (96, 96, 0) hover:80, 80, 0 bool isDarkGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'96, 96, 0') || IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'80, 80, 0'); // 检查：浅色主题红色 (239, 154, 154) hover:223, 138, 138 bool isLightRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'239, 154, 154') || IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'223, 138, 138'); // 检查：深色主题红色 (112, 14, 19) 悬停：128, 30, 35 bool isDarkRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'112, 14, 19') || IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'128, 30, 35'); // 业务逻辑 if(isLightGreen || isDarkGreen) { Print("Current button state: Green (Ready to start)"); } else if(isLightRed || isDarkRed) { Print("Current button state: Red (Running/Stopped)"); } else { Print("Current button state: Other color/Unknown"); } } //+------------------------------------------------------------------+ Stanislav Korotky 2026.01.14 13:39 #537 fxsaber #:不过，该功能不应依赖于之前的状态。使用颜色会更简单：绿色--开始，否则--停止。但我在 WinAPI 中使用的都是 poke 方法，所以我不知道如何读取按钮的颜色（绿色部分）。如果有可行的变体，我当然会替换它。 也许不是通过按钮的颜色，而是通过输入列表的状态--启用/禁用--会更容易些。 hini 2026.01.14 13:56 #538 Stanislav Korotky #: 这可能不是通过按钮的颜色，而是通过输入列表的状态（启用/禁用）来实现的。 从哪里获取输入状态？没有官方的应用程序接口，我们只能通过颜色和文字来确定。 Stanislav Korotky 2026.01.14 14:39 #539 hini #: 从哪里获取输入状态？没有官方 API，我们只能通过颜色和文字来确定。 所有 MT5 内部组件都没有官方 API - 您必须通过 MS Spy 等实用程序进行检查 - 这就是控制标识符的发现方式，现在在多重测试器中也使用了这些标识符。 如果不使用输入法，只使用已经测试过的启动按钮，GetWindowLongW(hwnd, 0) 调用似乎应该返回按钮的当前颜色。我的按钮是绿色的，返回值是 0xD0B1DF10。只有当 MQ 决定修正样式时，这一设置才可能消失。因此，无论如何，检查 Inputs 的活动更为可靠。 fxsaber 2026.01.14 15:19 #540 Stanislav Korotky #:看起来 GetWindowLongW(hwnd, 0) 调用应该返回按钮的当前颜色。我得到的绿色按钮是0xD0B1DF10。 GetPixel 似乎返回的是不同的 G 颜色。 1...474849505152535455 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我已经对这段代码进行了测试，并确认它可以正常工作。
(我建议您保留这两种方法，也许将来 MT5 开发人员会更改颜色）。
这可能不是通过按钮的颜色，而是通过输入列表的状态（启用/禁用）来实现的。
从哪里获取输入状态？没有官方 API，我们只能通过颜色和文字来确定。
所有 MT5 内部组件都没有官方 API - 您必须通过 MS Spy 等实用程序进行检查 - 这就是控制标识符的发现方式，现在在多重测试器中也使用了这些标识符。
如果不使用输入法，只使用已经测试过的启动按钮，GetWindowLongW(hwnd, 0) 调用似乎应该返回按钮的当前颜色。我的按钮是绿色的，返回值是 0xD0B1DF10。只有当 MQ 决定修正样式时，这一设置才可能消失。因此，无论如何，检查 Inputs 的活动更为可靠。
看起来 GetWindowLongW(hwnd, 0) 调用应该返回按钮的当前颜色。我得到的绿色按钮是0xD0B1DF10。