没有简单的方法。但有人会受到成功故事的启发，一波概率会干掉一个新的领导人。
如果你仔细阅读该主题，塔拉斯出现在其中，并抛出了一些有趣的短语--其中之一是这样。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
1200个用户！！！
Taras Gonchar, 2017.01.16 20:27或者你可以说 "既然你已经有了一个账户，为什么还要做一个完整的账户，而且没有用户"。
我不确定，如果不是美分账户 ，供应商会不会重复这个结果......情绪高涨
我不知道他为什么用第三人称称呼自己--以及塔拉斯和提供者是否是同一个人--不是问题的关键--但这里有两个观点。
--有营销的参与 -- 要 "干掉 "新的领导者并不容易
--当信号被甩出这么多用户时 -- "干掉 "新的领导者也不容易，因为没有愿意跟随 "干掉 "的领导者的人存在。
我对这个问题有几个想法。
1 - 塔拉斯利用美分账户信号成功地赚取了比存款额多出几个数量级的利润--这可以被认为是高杠杆的 "保证金交易"，例如1:1000000000000。你以这种方式成功了--做得很好，你是用你的头脑赢得的，而不是偷来的。2 - 如果你是一个智商为零的模特（或多或少是顶级的），为一张照片拍摄得到很多钱，没有人感到震惊。
2- 关于信号服务 参与者的机会均等（不要与均等相混淆），我想出了以下想法--是不是应该类似于花样滑冰或体操，运动员由 "表演技术 "和 "表达或艺术性 "等两个指标来评价，用信号引入两种评级：根据总技术指标计算的 "技术 "评级，以及根据用户数量、用户存款总额计算的 "消费者 "评级。也许这样会更好？因为在我看来，提议在计算评级时不考虑用户的数量是不公平的。
...蛤蟆对人的作用...和扼杀...和扼杀...
嗯，它对不合格的人来说是这样。而那些熟练和有经验的人必须看看500万美元的 "订户资金 "这一数字，在这种风险和混乱的策略结束并耗尽大部分订户的资金之后，有人 会得到这些资金。
而这个 "人 "之一必须是你。你在市场上，你正在赚钱，不是吗？那么，这是谁的钱？那些在某地靠 "每月50%"领先的小气的贪婪者们？
这就是应该有的反蟾蜍。
另一件事是，有些人对不透明的信号评级感到反感。那又怎样？所以，拿去用 "透明 "吧，如果你能在其他地方找到它。你可以在市场上免费 托管你的信号，以及图表、表格和详细报告。所有这些你都可以用来研究你的交易系统和寻找长期投资人。而你却紧紧抓住这些小事不放，而且每月20美元。嗯，是的，每月为市场上的信号或产品多花100-200美元不会伤害任何人。但你必须在这里建立优先权。如果你想成为一名交易员，你不应该关心谁和多少在这里卖出。你应该只关心你的交易系统的盈利能力和是否有权威的报告。这些都是免费的。
这是我的一个例子：Metaquotes故意扭曲了我的EA在市场上的下载计数器（我猜Renat和Metaquotes不喜欢我的批评，或者我的EA是对整个外汇市场的威胁）。我已经连续一年半从我的网站和市场的下载量中看到了这一点。下载的相关性一直是零，甚至是负数。相关性必须是因为即使是我的网站也有很多人从MQL5访问。我知道如何计算关联性。
那又怎样？我不是在抱怨。我不抱怨，为什么？因为使用MT4-MT5交易平台和MQL5.com系统的好处（和资金节省）远远大于所有缺点的总和。
所以我将会有点严厉，但也很直截了当。
你们最好闭嘴，努力提高交易系统的盈利能力；利用MQL5.com信号的性能为自己寻找富有的投资者，而不是在别人的口袋里计算每月100...1000。
如果你真的想成为管理数千万投资者资金的交易员，而不是以每月1000美元为目标的小气贪婪者，这将是更正确的。接受你所拥有的，不要抱怨。
在讨论营销时，你必须明白，现在的风险投资公司对好的信号提供者有既得利益。现在PAMM-服务或一个好的信号提供者是唯一的独特优势，正是经纪公司可以给他们的客户。其他一切，如交易条件、工具和执行，几乎都是在各家经纪公司之间重复的。
如果一家经纪公司发布了一个高质量的信号（更不用说PAMMA了），就会吸引很多不合格的投资者，他们把佣金作为价差支付。同时，这也是对经纪公司最好的宣传："看看哪些交易者在我们这里交易"，"我们有哪些信号"，等等。所以，经纪公司的利益是比较明显的。另一个问题是，经纪公司不会为他们看到的第一个信号做广告。在开始时，信号必须宣布自己并获得积极的结果。
我认为有必要考虑评级，并对点数和缩水给予很大的权重，但当一笔交易被分成十个小的交易，一个数字的结果是一天10000点，评级在走上坡路，收益率是每月4-5%的时候，就没有必要了。净点数杠杆1:1平均平仓平均利润率活动，任何高于1的杠杆都不应被考虑在内。
我创建这个主题不是为了被删除。现在是反馈和建议的性质，对信号业务的竞争问题进行批评和讨论。
在那里，看，不到一个星期就已经有二十页了。而且，如果你在这个主题中挖掘，你会发现合理的理由、批评和建议。
我们希望有合理的竞争，我们希望能被听到。
