class CDmem { public: CDmem(void){}; ~CDmem(void){}; double m[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ class CBmem { public: CBmem(void){}; ~CBmem(void){}; bool m[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ class CProcessing { public: CProcessing(void){}; ~CProcessing(void){}; virtual void Processing(int i,CBmem &mask[],CDmem &weg[],CDmem &out[],CDmem &temp[],int I,int J) { for(int j=0;j<J;j++) { temp[i].m[j]=mask[i].m[j]*weg[i].m[j]*out[i].m[j]; } double sum=0; for(int j=0;j<J;j++) { sum+=temp[i].m[j]; } double outt=2./(1.+exp(-sum)); for(int j=0;j<J;j++) out[i].m[j]=outt; }; void DelayOperator(int i,CDmem &out[]) { // тут мы сдвишаем от конца к началу, реализуем оператор задержки }; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ class Unet { int cnt_prcss; CBmem mask[]; CDmem weg[]; CDmem out[]; CDmem temp[]; CProcessing *prcss[]; void Init() { ArrayResize(mask,5); ArrayResize(weg,5); ArrayResize(out,5); ArrayResize(temp,5); for(int i=0;i<5;i++) { ArrayResize(mask[i].m,19); ArrayResize(weg[i].m,19); ArrayResize(out[i].m,19); ArrayResize(temp[i].m,19); } }; void InitProcessing(CProcessing *p) { prcss[cnt_prcss]=p; cnt_prcss++; }; public: Unet(void){Init(); cnt_prcss=0;}; ~Unet(void) { for(int i=0;i<cnt_prcss;i++) delete prcss[i]; }; void DonwloadMask(){}; void DonwloadWeg(){}; void Processing() { for(int i=0;i<cnt_prcss;i++) prcss[i].Processing(i,mask,weg,out,temp,5,19); }; void DelayOperator() { for(int i=0;i<cnt_prcss;i++) prcss[i].DelayOperator(i,out); }; };
没有老板，你要做你自己。
ZS：我认为明天午餐时间是一个更好的谈话时间。
赌徒不就是猫头鹰神经元曾经夺冠的那个赌徒吗？
那一个。他在某个地方有一个PAMM账户......谷歌一下。
我想我应该提起一个旧的话题。
我提出一个普遍的NS模型供大家参考。
请反对者提交一种不可能用这种模式来描述的网格类型！！。
代码很粗糙，所以要把它弄清楚。
所提出的实现方式很容易在CPU和GPU上转化。网格中还提供了延迟运算器。
有3种转变的方式。
保持原样（所有4个阵列都是2D的），适用于GPU
out是一个一维数组，但也使用一个二维的bool掩码
out是一个一维数组，用一个由掩码构建的索引数组代替掩码。
(我们在前面谈到了二进制掩码；它就是这样一个掩码，用0和1来显示是否有连接，在这种情况下，一个神经元是一个水平阵列，它与其他神经元的连接在其地平线上用二进制掩码的相应值表示，在相同的单元中，但在平行阵列中，权重、输出和时间数据被存储，Zx是X范围的延迟运算符)
还有一个问题是什么--为什么要为所有的网络做一个通用模型？
我宁愿为大多数事情做一个通用网络（呵呵））。
而你为什么要直接跳到执行上呢？你首先没有准备好一个架构。
对大多数任务来说，最好是一个通用网络（呵呵） )
图中的神经元是水平阵列。 连接是用布尔掩码编码的。
提出引导性的问题，我会解释不清楚的地方，我不可能一下子把所有东西都描述出来。
架构遵循模型，并将继续如此。
ZZZY和我想检查这个模型是否适合所有的任务。一个头是好的，但一个合唱团更好。
通过改变CProcessing类的后代，你可以逐一改变神经元类型。
你可以另外添加一个神经元类型的数组，并给每个神经元分配一个不同的类型（通过从后代的CProcessing中选择）。
ZZZZY 反向链接在图中标为Zx
那么为什么你让掩码连接到输出端而不是再次连接到神经元呢？）
那你想怎么把激活函数放在GPU里呢？
我认为，你要把你不能填的东西填进去，就像上次一样。但这是一个观点，所以你可以直接把它放在线上。
啊，cogitron。还有什么--hopfield网络--那里的输入就是输出。然后是稀疏的...