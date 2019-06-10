"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 71

joo:

如果我们把神经元训练看作是微观层面（GA中的独立阵列处理周期，网络中单个神经元的计算等）和宏观层面（整个PF），那么我们对第一个问题就没有疑问和问题了--所有的东西都是并行运行的，在GPU上会运行良好。

但在宏观层面上有一个问题。首先，我怀疑由于GPU上处理的信息量的限制，这是不可能的。我们可以解决这个问题，使用常规的测试器和云（每个宏观层面将被转移到独立的代理，并在那里进行微观层面的处理 - 当然，如果主机允许的话）。但我们没有工具可以从外部控制测试仪来使用外部GA。

因此，我们将不得不把自己限制在微观层面上的加速。加速也将是非常体面的，因为网格和GA本身的计算比比皆是，相互之间是独立的。

至于UGA本身， 除了为OpenCL改进外，你几乎没有什么可改进的（也许只是一些代码片段，但这将是没有用的，感谢那些参加文章中的算法讨论线）。你只能尝试选择UGA的设置，专门用于训练网。


现代GPU有1GB或更多的RAM。

我很难想象会有更大的训练样本。

我对宏观水平没有意见--经过测试 )

对GA来说，使用以下架构是合理的：GA本身在CPU上，而繁重的FF计算在GPU上

 
她.人

能否给我一个用于MT5的小例子？


一个什么的例子？一个神经网络指标，一个神经网络策略，......？?
 
yu-sha:

现代GPU有1GB或更多的RAM

我很难想象会有更大的训练样本

如果我没记错的话，现代显卡有两种内存--共享的，可能有几GB，速度相当慢；而每个独立的GPU处理器都有的--速度快，但数量少，只有几百KB。我的理由是，这就是可能出现问题的地方。

yu-sha:

但是，如果你这么说，那么我就相信你的话，现在我很平静。:)

yu-sha:

对于GA来说，使用以下架构是合理的：GA本身在CPU上，而大量的FF计算在GPU上。

嗯，这是一个技术问题，正如他们所说。你可以这样做。据我所知，OpenCL允许你在代码中选择使用哪些内核来进行计算--在CPU或GPU上。

 
yu-sha:
一个什么的例子？一个神经网络指标，一个神经网络策略，......？?
如何建立一个松散的（不完全连接的）网络架构，哪里进，哪里出，哪里是权重？
 
joo:

如果我没记错的话，现代显卡有两种操作内存--共享内存，可以有几GB，速度相当慢；而每个单独的GPU处理器拥有的内存--速度快，但数量少，只有几百KB。我推断，这就是问题可能出现的地方。

常见的 "慢 "是指CPU的DDR完全模拟（~0.75 - 1.00GHz - 不是非常慢）。

快速是CPU的缓存对应物。

GPU允许管理这种非常片上（缓存）的内存，与CPU不同（我可能是错的，但不知为什么我没有遇到过这样的问题）。

但所有这些都是额外的优化问题，你可以不需要它们。

 

她.人。

yu-sha:
一个什么的例子？神经网络指标，神经网络策略，...?
如何建立一个松散的（不完全连接的）网络架构，哪里进，哪里出，哪里是权重？

是的是的，我们需要一个推动的例子，然后我们会想出办法。

一个标准的GA和一个云将有助于平行计算FF。特别是正如雷纳特所承诺的那样。

没办法，测试员GA被限制在64位的搜索，对于训练权重，你需要16-64位的每个权重（取决于搜索精度），而权重可以达到..... 一些，也可以是几万和几十万。UGA可以很好地处理这个问题，而测试者却不能。

因此，要么应该要求MQ升级GA（我已经做了两年，但没有成功），要么UGA将比集群中慢得多。

 
yu-sha:

常见的 "慢"--这是完整的CPU模拟DDR（~0.75 - 1.00GHz - 不是很慢）。

快速 - 这是对应于CPU的缓存内存。

GPU允许管理这种非常片上（缓存）的内存，与CPU不同（我可能是错的，但不知为什么我没有遇到过这样的问题）。

但所有这些都是额外的优化问题，我们可以不考虑这些问题。

不是重点，内存，在GPU上将很难实现对象逻辑的扭曲，我有一个相当好的想法，如何实现NS作为一个复杂的对象的互动，其中有GPU计算功能（这是关于微观层面），但我无法想象这个复杂的对象代码那些整个NS如何滑到GPU作为几个FF的不同集权（宏观层面）？

这个问题是反问句，尽管如果有人想象它不屑于听。

 

我有一个有趣的想法。

也许可以要求MQ API为集群设置任务

直接从MQL5分发任务，绕过测试人员。当然，这是一项复杂的任务，必须设置许多检查，但这是可以管理的。

我已经尝试把内核放在集群中，但我得花点功夫。

 
Urain

是的是的，我们希望有一个推动的例子，然后我们会想出办法。

例1:

任务说明。

- 我们需要恢复指标的算法，其来源不可用（或者它是一个 "重新绘制 "的指标--顺便说一下，它对NS来说不是一个坏老师），但我们知道每个条形上的值

- 指标值的范围是(-1;+1)

输入。

- 我们知道（怀疑？）这个指标使用了最后10个收盘价


例子#2。

问题陈述。

- 我们需要找到在一段历史上交易效果最好的神经网络交易策略（最大化利润/MaxDD）。

输入数据。

- 正常化MACD(13,35), MACD(50,100), RSI(8), RSI(13)

例子#3。

任务说明。

- 教给神经网络一个乘法表

输入数据。

- 在(-1;+1)范围内的x,y倍增器

你可以提出你自己的例子，如果可能的话，我将向你展示XML中的网络结构。

 
yu-sha:

你可以提出你自己的例子，如果可能的话，我可以向你展示XML的网络结构。

以及最重要的是，关于这个架构是如何创建的，XML文件是如何生成的源代码。

