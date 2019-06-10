"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 81 1...747576777879808182838485868788...100 新评论 Vladimir Gomonov 2012.08.03 20:46 #801 GKS。读了你对这个话题的评论，得出了一个结论--我想看看测试项目什么时候会有？ 和一篇有详细描述的文章。咳，已经开始感到有点内疚了，尽管伴随着轻微的烦躁。Aftar, peschi echo.;) Mykola Demko 2012.08.03 20:48 #802 joo: 因此，可能在某处存在反馈？延迟运算单元负责反馈，这些是取自输出阵列本身的卷曲的输出单元。唯一不方便的是，对于延迟运算符的每个等级，我们必须为整个矩阵分配内存，但这是一个优化问题。 Vladimir Gomonov 2012.08.03 20:48 #803 Urain。可以通过名称来制作引导模板，例如模板 "MLP "通过 "perseptrons "来拼出所有神经元的类型。 那是肯定的。我告诉你--方便是可以保留的。:) Mykola Demko 2012.08.03 20:52 #804 好吧，既然想法很清楚，我就重复一下我为什么要开始这一切的主要问题。请反对者提出不可能描述这种模式的网格类型！！。有必要了解这个想法是否有前途，然后我们会写一堆代码，然后我们会发现不可能实现许多网格的变 种。 TheXpert 2012.08.03 20:55 #805 Urain。请反对者提交无法用这个模型描述的网格类型！！。 我给你写信了。你为什么不回应？ TheXpert 2012.08.03 20:57 #806 MetaDriver。 为了抽象出那个非常 "网格类型"--一个相当人为的概念，如果你弄清楚的话。 这是一个相当人为的概念......和突触的生长和切断。还有数十亿的神经元。而森林则是自己砍伐和堆放（c）。 Vladimir Gomonov 2012.08.03 21:03 #807 TheXpert。 这是个大口子...和突触的生长和切断。还有数十亿的神经元。而森林则是自己砍伐和堆积。(是的。)) Mykola Demko 2012.08.03 21:05 #808 TheXpert。 我给你写信了。你为什么不回应？ 我想我已经回答了所有问题，也许我遗漏了什么，如果你不介意重复一下，如果我没有回答。 Vladimir 2012.08.03 21:22 #809 首先，有点离题。在加州理工学院有一个项目叫PolyWorld。该项目的目标是创建一个虚拟生物的二维世界，给它们一个简单的大脑网络，以及为了生存而看到、移动、寻找食物、繁殖、自相残杀（食物数量有限）等的能力。大脑网络由几个具有特定输入-输出功能的神经元和神经元之间的可塑（可学习）突触组成。出生时，神经元之间的连接是随机的。这个项目的目的是观察这个虚拟世界的演变。有兴趣的人可以在这里观看关于这个项目的讲座（有趣的是从第16分钟开始）。 https://www.youtube.com/watch?v=_m97_kL4ox0 现在开始讨论这个问题。有没有人尝试将遗传学应用于由神经元相互连接组成的网络，通过初始的随机权重输入和输出？通过应用Hebb规则或另一个无监督学习规则，突触可以出现和消失。 创建一个此类网络的虚拟世界--在外汇市场交易的交易者，每个人都有一定的初始存款，并试图以牺牲其他交易者的利益来增加存款。例如，每次当某个交易者做了一笔有利可图的交易时，利润就会从其他交易者的资金中扣除，或类似的情况，但总资金必须保持不变。 交易者为了生存而相互竞争，即不损失存款。你可以引入穿越网络交易者的可能性，等等。简而言之，为市场上的网络演变创造一个真正的环境。 Polyworld: Using Evolution to Design Artificial Intelligence www.youtube.com Google Tech Talks November, 8 2007 ABSTRACT This presentation is about a potential shortcut to artificial intelligence by trading mind-design for world-desig... Aleksey Rodionov 2012.08.03 21:28 #810 你的主题第二天发生了什么？ 我的收藏夹亮起了新的帖子，我进去一看都是旧的。是因为编辑的原因吗？ 1...747576777879808182838485868788...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
读了你对这个话题的评论，得出了一个结论--我想看看测试项目什么时候会有？ 和一篇有详细描述的文章。
咳，已经开始感到有点内疚了，尽管伴随着轻微的烦躁。
因此，可能在某处存在反馈？
延迟运算单元负责反馈，这些是取自输出阵列本身的卷曲的输出单元。
唯一不方便的是，对于延迟运算符的每个等级，我们必须为整个矩阵分配内存，但这是一个优化问题。
可以通过名称来制作引导模板，例如模板 "MLP "通过 "perseptrons "来拼出所有神经元的类型。
好吧，既然想法很清楚，我就重复一下我为什么要开始这一切的主要问题。
请反对者提出不可能描述这种模式的网格类型！！。
有必要了解这个想法是否有前途，然后我们会写一堆代码，然后我们会发现不可能实现许多网格的变 种。
请反对者提交无法用这个模型描述的网格类型！！。
为了抽象出那个非常 "网格类型"--一个相当人为的概念，如果你弄清楚的话。
这是个大口子...和突触的生长和切断。还有数十亿的神经元。而森林则是自己砍伐和堆积。
首先，有点离题。在加州理工学院有一个项目叫PolyWorld。该项目的目标是创建一个虚拟生物的二维世界，给它们一个简单的大脑网络，以及为了生存而看到、移动、寻找食物、繁殖、自相残杀（食物数量有限）等的能力。大脑网络由几个具有特定输入-输出功能的神经元和神经元之间的可塑（可学习）突触组成。出生时，神经元之间的连接是随机的。这个项目的目的是观察这个虚拟世界的演变。有兴趣的人可以在这里观看关于这个项目的讲座（有趣的是从第16分钟开始）。
https://www.youtube.com/watch?v=_m97_kL4ox0
现在开始讨论这个问题。有没有人尝试将遗传学应用于由神经元相互连接组成的网络，通过初始的随机权重输入和输出？通过应用Hebb规则或另一个无监督学习规则，突触可以出现和消失。 创建一个此类网络的虚拟世界--在外汇市场交易的交易者，每个人都有一定的初始存款，并试图以牺牲其他交易者的利益来增加存款。例如，每次当某个交易者做了一笔有利可图的交易时，利润就会从其他交易者的资金中扣除，或类似的情况，但总资金必须保持不变。 交易者为了生存而相互竞争，即不损失存款。你可以引入穿越网络交易者的可能性，等等。简而言之，为市场上的网络演变创造一个真正的环境。