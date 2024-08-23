mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 225 1...218219220221222223224225226227228229230231232...247 新评论 Maxim Kuznetsov 2022.06.25 14:40 #2241 Andrey Dik #:你能解释一下吗？ 我有时间检查了一下：是的，这一招失败了，可视和非可视的 ChartID()=12345......（测试者的 ChartID 是恒定的）。 但如果没有屏幕，ChartGetInteger(ChartID(),CHART_WIDTH_IN_PIXELS)会给出一个诚实的-1。您可以用它来判断物理情况--是否有输出东西的地方。因为有很多标记，而我们根本不知道 VPS 上有哪些标记 Maxim Kuznetsov 2022.06.26 04:27 #2242 另一个突如其来的 MQL 细微差别 - 虚拟方法不能从构造函数中调用。 在代码中 class Manager; class InfoPanel { public: InfoPanel(Manager *m) { manager=NULL; if (m!=NULL) m.Attach(&this); /* m.Attach в свою очередь должен дёрнуть виртуальный OnAttach (но не будет) */ }; ~InfoPanel() { }; virtual void OnAttach(Manager *m) { PrintFormat("InfoPanel attach"); if (manager!=NULL) manager.Detach(&this); manager=m;}; virtual void OnDetach(void) { PrintFormat("InfoPanel detach"); manager=NULL;}; virtual void Draw(void) { PrintFormat("InfoPanel draw"); }; public: Manager *manager; }; class HiLow: public InfoPanel { public: HiLow(Manager *m):InfoPanel(m) { } ; ~HiLow() { }; virtual void OnAttach(Manager *m) { PrintFormat("HiLow attach"); InfoPanel::OnAttach(m); }; virtual void OnDetach(void) { PrintFormat("HiLow detach"); }; virtual void Draw(void) { PrintFormat("HiLow draw"); }; }; class Manager { public: Manager() { }; ~Manager() { }; void Attach(InfoPanel *pan) { int id=ArraySize(panels); ArrayResize(panels,id+1); panels[id]=pan; panels[id].OnAttach(&this); } /// some code } //// void OnStart() { Manager *man=new Manager(); HiLow *hilow=new HiLow(man); man.Draw(); man.Detach(hilow); delete hilow; delete man; } 你不能这样做 :-))父类的 OnAttach 将在构造函数中调用；而在正常访问过程中，子类的 OnAttach 将在构造函数中调用。 你无法理解它，你必须记住它:-) Vladimir Simakov 2022.06.26 10:20 #2243 Maxim Kuznetsov #:MQL 的另一个突如其来的细微差别--虚拟方法不能从构造函数中调用。在代码中 你不能这样做 :-))父类的 OnAttach 将在构造函数中调用；而子类的 OnAttach 将在正常访问过程中调用。你无法理解它，你必须记住它:-) 为什么无法理解？虚拟方法表中方法指针的初始化在构造函数中进行。首先调用父类的构造函数，然后调用子类的构造函数。因此，在执行父类构造函数的主体时，虚拟方法表中的指针指向基类方法的地址。 PS.这是关于是否应该学习 C++ 的永恒话题。如果你认真学习，挖掘事物的本质，而不是死记硬背，这些东西就会变得不言自明）。 Maxim Kuznetsov 2022.06.26 11:23 #2244 Vladimir Simakov #:为什么无法理解？虚拟方法表中方法指针的初始化在构造函数中进行。首先调用父类的构造函数，然后调用子类的构造函数。因此，在执行父类构造函数的主体时，指针指向虚拟方法表中基类方法的地址。PS.这是关于是否应该学习 C++ 的永恒话题。如果你认真学习，挖掘事物的本质，而不是死记硬背，这些东西就会变得不言自明）。 在一切皆有可能的脚本之后，"构造函数不能为虚 "的说法有点令人惊讶 :-)) Vladimir Simakov 2022.06.26 12:33 #2245 Maxim Kuznetsov #:在一切皆有可能的脚本之后，"构造函数不能为虚 "的说法有点令人惊讶：-) 对于你的 "麻烦"，有这样一种解决方案：https://habr.com/ru/post/64369/。 PS.当然不完全相同，但可以作为一个大致的思考方向 Виртуальный конструктор 2009.07.13habr.com Все мы знаем, что в C++ нет такого понятия как виртуальный конструктор , который бы собирал нужный нам объект в зависимости от каких-либо входных параметров на этапе выполнения. Обычно для этих целей используется параметризованный фабричный метод (Factory Method) . 你能解释一下吗？
我有时间检查了一下：是的，这一招失败了，可视和非可视的 ChartID()=12345......（测试者的 ChartID 是恒定的）。
但如果没有屏幕，ChartGetInteger(ChartID(),CHART_WIDTH_IN_PIXELS)会给出一个诚实的-1。您可以用它来判断物理情况--是否有输出东西的地方。因为有很多标记，而我们根本不知道 VPS 上有哪些标记
另一个突如其来的 MQL 细微差别 - 虚拟方法不能从构造函数中调用。
在代码中
你不能这样做 :-))父类的 OnAttach 将在构造函数中调用；而在正常访问过程中，子类的 OnAttach 将在构造函数中调用。
你无法理解它，你必须记住它:-)
为什么无法理解？虚拟方法表中方法指针的初始化在构造函数中进行。首先调用父类的构造函数，然后调用子类的构造函数。因此，在执行父类构造函数的主体时，虚拟方法表中的指针指向基类方法的地址。
PS.这是关于是否应该学习 C++ 的永恒话题。如果你认真学习，挖掘事物的本质，而不是死记硬背，这些东西就会变得不言自明）。
对于你的 "麻烦"，有这样一种解决方案：https://habr.com/ru/post/64369/。
PS.当然不完全相同，但可以作为一个大致的思考方向
意料之外？
想象一下，如果调用 HiLow::OnAttach。如果 HiLow 中有新字段，而 OnAttach 会读取这些字段，那么就会出现 "使用未初始化变量 "的情况（因为 HiLow 构造函数尚未开始执行）。
POSITION_TIME_UPDATE 仅与更改头寸的手数有关。例如，在任何类型的账户上部分平仓或在净额结算中重新补仓。
更改 SL/TP 水平不会影响 POSITION_TIME_UPDATE。
换句话说，POSITION_TIME_UPDATE 只受交易历史 - 交易中反映的修改影响。SL/TP 水平不属于此类修改，因此不会对其产生影响。
是的，在真实账户中的确如此。
但在创建 Expert Advisor 后，我在测试器中进行了尝试，结果发现在测试器中，SL/TP 水平 的修改会影响 POSITION_TIME_UPDATE。
下面是日志摘录。
在这里，我用黄色标出了建仓时间，然后（在下一个刻度） 用红色标出了修改（放置）SL 和 TP 的时间。然后，我使用打印检查 POSITION_TIME 和 POSITION_TIME_UPDATE 时间 -它们是不同的。
如果 SL 和 TP 在同一秒内修改，POSITION_TIME和 POSITION_TIME_UPDATE 时间当然相同。
感谢您提供的信息！
当部分执行订单时，ORDER_TIME_SETUP_MSC 字段会发生变化。
因此，DEAL_TIME_ MSC 可能小于其订单的ORDER_TIME_SETUP_MSC。
例如