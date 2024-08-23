mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 180

fxsaber:

使用REASON_ACCOUNT（即使账户没有变化，只是重新登录），专家顾问会被完全卸载，并加载一个新的副本。

出于这个原因，OnDeinit中的ExpertRemove对新的副本没有影响，因为它涉及到未加载的副本。


如果符号缺失，新的副本将被加载而不被执行。

而问题是要卸载一个新的副本，这个副本是挂着的，但没有运行。


悬挂式拷贝意味着如果有切换到另一个有符号的账户，EA将启动。

很好的解释，谢谢

我检查了ChartID()中缺失符号的黑屏......确实如此--ID总是一样的，然而这就是与管理员争论的开始，OnInit()的事件......并检查标志_StopFlag , _UninitReason

但图表没有被绑定到符号....。好吧，随便。

再次感谢。

 
fxsaber:

必须有完全的控制。

如果进入点不起作用，运行EA就没有风险。

如果它们起作用，你可以在其中检查，看看账户是否有变化。

我没有看到失去控制的情况。

 
fxsaber:

挂一个副本意味着，如果有一个切换到另一个有符号的账户，EA将启动。

首先：EA不会启动，因为Algotrading按钮已经被按下。

其次，这种情况下的解决方案绝对是简单的。

由于某些原因，该动画不工作。你必须点击它。


 
Andrey Khatimlianskii:

如果进入点不起作用，运行EA就没有风险。

如果它们起作用，你可以在其中检查，看看账户是否有变化。

我没有看到失去控制的情况。

你试图说服我，我需要的东西并不是真的需要。不幸的是，情况并非如此。

 
Alexey Viktorov:

首先：EA不会启动，因为Algotrading按钮已经被按下。

这种行为取决于终端的设置。此外，专家顾问不仅仅是做交易。

第二：在这种情况下，解决方案绝对简单。

由于某些原因，该动画不工作。你需要点击它。

我有十个终端。在其中一个账户的动荡中，我换到了另一个账户。时间过去了，我看了看终端机，发现我需要另一个账户--我切换到旧账户。而完全没有想到的是，EA挂了，我看到EA正在运行。

而这只是其中一种情况。

这不是自由职业者客户的愿望，而是我所需要的。

 
fxsaber:

你试图说服我，我所需要的东西，我并不真正需要。不幸的是，情况并非如此。

我正在努力想象它可能派上用场的情况。我不能。


fxsaber:

我有十个终结者。在一个账户的动荡中，我转到另一个账户。时间过去了，我看了看终端机，发现我需要另一个账户--我切换到旧账户。而完全没有想到的是，EA挂了，我看到EA正在运行。

而这只是其中一种情况。

问题1。我为什么要在实时终端切换到另一个账户？

 
Andrey Khatimlianskii:

问题1。我为什么要在战斗终端重新登录到另一个账户？

所有账户都有一个通用终端。它拥有唾手可得的所有工具+在ME中快速书写/纠正的能力。

在这个终端中，我每天都会在不同的账户之间切换，进行不同的操作。例如，用于筛选器，分析交易订单 的执行质量，等等。

如果我运行一些东西并忘记它，当我切换到另一个账户时，卸下它是合乎逻辑的。

 
我不知道别人怎么想，但对我来说，任何交易专家顾问都有一个AccountID输入参数，你可以在其中清楚地写出它可以交易的账户号码。 我只是无法想象以其他方式在真实账户 上工作。特别是如果有一堆终端和 "忙碌"。
 

Alexey Navoykov:
Не знаю, у кого как, а у меня любой торговый советник всегда имеет входной параметр AccountID.  В котором явно прописывешь номер счёта, на котором он может торговать.

每次都要输入账户号码，非常不方便。例如，我有一个十位数的账户。

我只是无法想象以其他方式在一个真实的账户 上工作。特别是如果有一堆终端和 "动荡"。

在开始时手动启动你的EA是一个深思熟虑的问题。此外，在启动后，我的浏览器立即显示了EA的回溯测试的HTML报告，直到当前的刻度。因此，要犯错误是非常困难的。

但当EA已经挂起时，其未经授权的启动是不可取的。这里描述的保护是非常好的。而且不需要额外输入任何东西。

 
fxsaber:

所有账户都有一个通用终端。它拥有唾手可得的所有工具+在ME中快速书写/纠正的能力。

在这个终端中，我每天都会在不同的账户之间切换，进行不同的操作。例如，用于筛选器，分析交易订单 的执行质量，等等。

如果我运行一些东西并忘记它，当我切换到另一个账户时，卸下它是合乎逻辑的。

我通常在这个终端上有1-2个图表，很难被混淆。但其意义是明确的。

