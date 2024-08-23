mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 180 1...173174175176177178179180181182183184185186187...247 新评论 Igor Makanu 2020.05.21 13:14 #1791 fxsaber: 使用REASON_ACCOUNT（即使账户没有变化，只是重新登录），专家顾问会被完全卸载，并加载一个新的副本。 出于这个原因，OnDeinit中的ExpertRemove对新的副本没有影响，因为它涉及到未加载的副本。 如果符号缺失，新的副本将被加载而不被执行。 而问题是要卸载一个新的副本，这个副本是挂着的，但没有运行。 悬挂式拷贝意味着如果有切换到另一个有符号的账户，EA将启动。 很好的解释，谢谢 我检查了ChartID()中缺失符号的黑屏......确实如此--ID总是一样的，然而这就是与管理员争论的开始，OnInit()的事件......并检查标志_StopFlag , _UninitReason 但图表没有被绑定到符号....。好吧，随便。 再次感谢。 Andrey Khatimlianskii 2020.05.21 13:20 #1792 fxsaber: 必须有完全的控制。 如果进入点不起作用，运行EA就没有风险。 如果它们起作用，你可以在其中检查，看看账户是否有变化。 我没有看到失去控制的情况。 Alexey Viktorov 2020.05.21 13:36 #1793 fxsaber: 挂一个副本意味着，如果有一个切换到另一个有符号的账户，EA将启动。 首先：EA不会启动，因为Algotrading按钮已经被按下。 其次，这种情况下的解决方案绝对是简单的。 由于某些原因，该动画不工作。你必须点击它。 fxsaber 2020.05.21 13:47 #1794 Andrey Khatimlianskii: 如果进入点不起作用，运行EA就没有风险。 如果它们起作用，你可以在其中检查，看看账户是否有变化。 我没有看到失去控制的情况。 你试图说服我，我需要的东西并不是真的需要。不幸的是，情况并非如此。 fxsaber 2020.05.21 13:52 #1795 Alexey Viktorov: 首先：EA不会启动，因为Algotrading按钮已经被按下。 这种行为取决于终端的设置。此外，专家顾问不仅仅是做交易。 第二：在这种情况下，解决方案绝对简单。 由于某些原因，该动画不工作。你需要点击它。 我有十个终端。在其中一个账户的动荡中，我换到了另一个账户。时间过去了，我看了看终端机，发现我需要另一个账户--我切换到旧账户。而完全没有想到的是，EA挂了，我看到EA正在运行。 而这只是其中一种情况。 这不是自由职业者客户的愿望，而是我所需要的。 Andrey Khatimlianskii 2020.05.21 23:36 #1796 fxsaber: 你试图说服我，我所需要的东西，我并不真正需要。不幸的是，情况并非如此。 我正在努力想象它可能派上用场的情况。我不能。 fxsaber:我有十个终结者。在一个账户的动荡中，我转到另一个账户。时间过去了，我看了看终端机，发现我需要另一个账户--我切换到旧账户。而完全没有想到的是，EA挂了，我看到EA正在运行。 而这只是其中一种情况。 问题1。我为什么要在实时终端切换到另一个账户？ fxsaber 2020.05.21 23:52 #1797 Andrey Khatimlianskii: 问题1。我为什么要在战斗终端重新登录到另一个账户？ 所有账户都有一个通用终端。它拥有唾手可得的所有工具+在ME中快速书写/纠正的能力。 在这个终端中，我每天都会在不同的账户之间切换，进行不同的操作。例如，用于筛选器，分析交易订单 的执行质量，等等。 如果我运行一些东西并忘记它，当我切换到另一个账户时，卸下它是合乎逻辑的。 Alexey Navoykov 2020.05.22 03:46 #1798 我不知道别人怎么想，但对我来说，任何交易专家顾问都有一个AccountID输入参数，你可以在其中清楚地写出它可以交易的账户号码。 我只是无法想象以其他方式在真实账户 上工作。特别是如果有一堆终端和 "忙碌"。 fxsaber 2020.05.22 06:24 #1799 Alexey Navoykov: Не знаю, у кого как, а у меня любой торговый советник всегда имеет входной параметр AccountID. В котором явно прописывешь номер счёта, на котором он может торговать. 每次都要输入账户号码，非常不方便。例如，我有一个十位数的账户。 我只是无法想象以其他方式在一个真实的账户 上工作。特别是如果有一堆终端和 "动荡"。 在开始时手动启动你的EA是一个深思熟虑的问题。此外，在启动后，我的浏览器立即显示了EA的回溯测试的HTML报告，直到当前的刻度。因此，要犯错误是非常困难的。 但当EA已经挂起时，其未经授权的启动是不可取的。这里描述的保护是非常好的。而且不需要额外输入任何东西。 Andrey Khatimlianskii 2020.05.22 09:46 #1800 fxsaber: 所有账户都有一个通用终端。它拥有唾手可得的所有工具+在ME中快速书写/纠正的能力。 在这个终端中，我每天都会在不同的账户之间切换，进行不同的操作。例如，用于筛选器，分析交易订单 的执行质量，等等。 如果我运行一些东西并忘记它，当我切换到另一个账户时，卸下它是合乎逻辑的。 我通常在这个终端上有1-2个图表，很难被混淆。但其意义是明确的。 1...173174175176177178179180181182183184185186187...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
使用REASON_ACCOUNT（即使账户没有变化，只是重新登录），专家顾问会被完全卸载，并加载一个新的副本。
出于这个原因，OnDeinit中的ExpertRemove对新的副本没有影响，因为它涉及到未加载的副本。
如果符号缺失，新的副本将被加载而不被执行。
而问题是要卸载一个新的副本，这个副本是挂着的，但没有运行。
悬挂式拷贝意味着如果有切换到另一个有符号的账户，EA将启动。
很好的解释，谢谢
我检查了ChartID()中缺失符号的黑屏......确实如此--ID总是一样的，然而这就是与管理员争论的开始，OnInit()的事件......并检查标志_StopFlag , _UninitReason
但图表没有被绑定到符号....。好吧，随便。
再次感谢。
必须有完全的控制。
如果进入点不起作用，运行EA就没有风险。
如果它们起作用，你可以在其中检查，看看账户是否有变化。
我没有看到失去控制的情况。
挂一个副本意味着，如果有一个切换到另一个有符号的账户，EA将启动。
首先：EA不会启动，因为Algotrading按钮已经被按下。
其次，这种情况下的解决方案绝对是简单的。
由于某些原因，该动画不工作。你必须点击它。
如果进入点不起作用，运行EA就没有风险。
如果它们起作用，你可以在其中检查，看看账户是否有变化。
我没有看到失去控制的情况。
你试图说服我，我需要的东西并不是真的需要。不幸的是，情况并非如此。
首先：EA不会启动，因为Algotrading按钮已经被按下。
这种行为取决于终端的设置。此外，专家顾问不仅仅是做交易。
第二：在这种情况下，解决方案绝对简单。
由于某些原因，该动画不工作。你需要点击它。
我有十个终端。在其中一个账户的动荡中，我换到了另一个账户。时间过去了，我看了看终端机，发现我需要另一个账户--我切换到旧账户。而完全没有想到的是，EA挂了，我看到EA正在运行。
而这只是其中一种情况。
这不是自由职业者客户的愿望，而是我所需要的。
你试图说服我，我所需要的东西，我并不真正需要。不幸的是，情况并非如此。
我正在努力想象它可能派上用场的情况。我不能。
我有十个终结者。在一个账户的动荡中，我转到另一个账户。时间过去了，我看了看终端机，发现我需要另一个账户--我切换到旧账户。而完全没有想到的是，EA挂了，我看到EA正在运行。
而这只是其中一种情况。
问题1。我为什么要在实时终端切换到另一个账户？
问题1。我为什么要在战斗终端重新登录到另一个账户？
所有账户都有一个通用终端。它拥有唾手可得的所有工具+在ME中快速书写/纠正的能力。
在这个终端中，我每天都会在不同的账户之间切换，进行不同的操作。例如，用于筛选器，分析交易订单 的执行质量，等等。
如果我运行一些东西并忘记它，当我切换到另一个账户时，卸下它是合乎逻辑的。
Не знаю, у кого как, а у меня любой торговый советник всегда имеет входной параметр AccountID. В котором явно прописывешь номер счёта, на котором он может торговать.
每次都要输入账户号码，非常不方便。例如，我有一个十位数的账户。
我只是无法想象以其他方式在一个真实的账户 上工作。特别是如果有一堆终端和 "动荡"。
在开始时手动启动你的EA是一个深思熟虑的问题。此外，在启动后，我的浏览器立即显示了EA的回溯测试的HTML报告，直到当前的刻度。因此，要犯错误是非常困难的。
但当EA已经挂起时，其未经授权的启动是不可取的。这里描述的保护是非常好的。而且不需要额外输入任何东西。
所有账户都有一个通用终端。它拥有唾手可得的所有工具+在ME中快速书写/纠正的能力。
在这个终端中，我每天都会在不同的账户之间切换，进行不同的操作。例如，用于筛选器，分析交易订单 的执行质量，等等。
如果我运行一些东西并忘记它，当我切换到另一个账户时，卸下它是合乎逻辑的。
