我希望有一个通用的方法，就像ZeroMemory曾经允许的那样。
考虑到我已经改变了--现在我检查第一项的x[i].i == 0（以前的条件是x[i].x == 0.0）。
结果：假
而有了ZeroMemory--真的。
谢谢，修好了。
mktr8591, 2021.08.12 19:43
我设置了一个待定的限制。然后，我手动和通过脚本改变它，ORDER_TIME_SETUP 就会改变。
变化的例子。
设置日志。
ORDER_TIME_SETUP被改变。错误？
而谁将释放字符串中的缓冲区？ZeroMemory本质上是一个类似的东西。
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/legacy/aa366920(v=vs.85)
将不会调用任何析构器。相应地，缓冲区指针将在字符串中被清除，而缓冲区本身将被泄露。与记忆有关的直接工作就像一个雷区--如果你失去警惕性，那就是了）））。
下面是你的案例中的一个泄漏的例子。
该对象不再拥有一个指向缓冲区的指针，而缓冲区本身也 "泄露 "了。
PS。他妈的不通过memset和ZeroMemory将POD类型归零
没有测试过，但我认为字符串缓冲区被清零了。
为什么会重置？）
这是 它应该有的成熟度））））。
UPD: t1, t2与它们的输出，这样编译器就不会对整个事情进行过度优化)
UPD2: 他们可以为缓冲区调用delete，但我不知道在字符串在结构内的情况下如何做。
UPD3: 虽然它写在帮助中，但它是亲自调用的，所以它应该释放缓冲区，我希望，通过指向释放的内存的指针已经读取数据。
最好是能看到
Print(GetAddress(a.a));
之前和之后。
应该是这样的。在第一种情况下是内存地址，在第二种情况下是0
这里的一切都很成熟，因为它应该是这样的））））。
UPD: t1, t2与它们的输出，这样编译器就不会对整个事情过度优化)
UPD2: 他们可以为缓冲区调用delete，但我不知道在字符串在结构内的情况下如何做。
UPD3：虽然是写在帮助中，但个人认为是为它而叫的，这意味着缓冲区应该被释放，我希望它已经通过指针释放了内存。
